Più di 100 opportunità di lavoro estivo in Friuli Venezia Giulia

Sono oltre 100 le opportunità di lavoro estivo in Friuli Venezia Giulia offerte da Etjca – Agenzia per il Lavoro, attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player nel settore delle APL, fra contratti in somministrazione e inserimento diretto in azienda.



In Friuli Venezia Giulia, la maggior parte delle categorie professionali ricercate sono nel settore industriale, metallurgico e meccanico. Nello specifico si selezionano operai al tornio tradizionale, impiegati addetti alla programmazione della produzione, manutentori meccanici, impiegati junior data entry, ispettori di saldatura, periti meccatronici e addetti ai trattamenti termici.



La filiale di Udine ricerca più di 70 figure tra cui disegnatori industriali, elettricisti, autisti pat e mezzi eccezionali, carpentieri lettura disegno per importanti realtà clienti nel settore industriale, OSS/OSA servizio domiciliare per il settore sanitario e diverse figure junior da inserire come elettricisti industriali, impiegati, operai edili per impianti, periti tecnici industriali, addetti vendita autoricambi e verniciatori metallo.



A Pordenone, invece, la ricerca più significativa riguarda diplomati ad indirizzo tecnico per azienda cliente, per svolgere sia mansioni impiegatizie che mansioni produttive. Si valutano profili in possesso di diploma ad indirizzo meccanico, elettrico, o termoidraulico.



Tutte le posizioni aperte sono consultabili sul sito www.etjca.it alla sezione “offerte di lavoro”.