Pi Greco day anche in provincia di Gorizia

In occasione della giornata dedicata alla celebrazione del Pi Greco, Scienza Under 18 Isontina organizza, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, anche quest’anno il 'Pi Greco Day'.

Pi greco noto a tutti gli studenti come 3,14 o semplicemente π, sarà festeggiato con due iniziative rivolte a studenti e insegnanti della provincia di Gorizia.

Il 14 marzo (3/14 nella notazione americana) dalle 9 alle 12, presso l’Oratorio San Nicolò a Monfalcone, studenti della scuola secondaria di primo grado si sfideranno in una gara di giochi matematici a squadre. Le squadre saranno assistite nella gestione delle loro attività da un’equipe di 'guide' formata da ragazzi dell'indirizzo turistico del 'Pertini' di Monfalcone. Al termine dolci sorprese per tutti. Nello stesso giorno dalle 16 alle 18, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo 'Giovanni Randaccio' di Monfalcone, si terrà un incontro di formazione per docenti di ogni ordine di scuola sul tema 'Leonardo e il suo singolare rapporto con la matematica: spunti e riflessioni per gli insegnanti' tenuto dalla professoressa Luciana Zuccheri, Direttore responsabile della rivista QuaderniCIRD, Università di Trieste.

Anche questa iniziativa rientra fra i progetti ed eventi proESOF 2020 Trieste - Euroscience Open Forum.