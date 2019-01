Piccolo schermo, una tripletta friulana

Sarà un giovedì sera davvero ‘made in Friuli’ sul piccolo schermo. La prima serata, infatti, offrirà ben tre protagoniste friulane. Due le abbiamo già imparate a conoscere: si tratta della naufraga Taylor Mega, alias Elisia Todisco, l’influencer di Carlino che ha già fatto discutere all’Isola dei Famosi, su Canale 5. Da subito protagonista di battibecchi polemici con gli altri concorrenti e con Alessia Marcuzzi, rischia l’eliminazione già dopo la prima puntata del programma.

La seconda, ben diversa, è Gloria Clama, la 40enne di Paularo che ha conquistato gli esigenti giudici Barbieri, Bastianich, Cannavacciuolo e Locatelli, ma anche tutto il Friuli, con le sue ricette, indossando il grembiule di MasterChef su SkyUno.

La terza? E’ il combattivo avvocato friulano Barbara Venuti dell’associazione Consumatori Attivi di Udine che, alle 23.45, sarà ospite a PiazzaPulita, su La7 per parlare del fondo per i risparmiatori traditi in un confronto con economisti e politici.

Insomma, questa sera c’è né davvero per tutti i gusti. Non resta che prendere in mano il telecomando... e scegliere.