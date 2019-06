Pordenone, nuovo parcheggio nell’ex caserma dei pompieri

La Giunta comunale di Pordenone ha approvato la convenzione con Gsm per realizzare un nuovo parcheggio da 32 posti nell’area dell’ex caserma dei vigili del Fuoco in viale Dante, all’altezza del semaforo di piazza Risorgimento. Quella che era dunque un’idea lanciata dal sindaco Alessandro Ciriani è stata ora messa nero su bianco grazie anche alla collaborazione dell’assessore alla mobilità Cristina Amirante e di Antonio Consorti, presidente della partecipata che gestisce il sistema della sosta.

La tariffa dei parcheggi, di cui uno per disabili, sarà quella standard di 1,40 euro l’ora. Prevista la concessione di sette abbonamenti a 30 euro mensili.

L’intesa appena approvata in Municipio dà il via all’iter che condurrà all’apertura del cantiere entro la prima metà del 2020. L’operazione, oltre alle varie fasi progettuali, comporta anche l’approvazione di una variante urbanistica al piano regolatore e il passaggio in consiglio comunale. La nuova area di sosta verrà realizzata in 4 mesi tra demolizioni, bonifiche, rifacimento della pavimentazione, interventi vari per rendere lo spazio il più sicuro e gradevole possibile.

"I cantieri e la riqualificazione della città con aree più vivibili per i pedoni – osserva il sindaco Ciriani - comportano una leggera diminuzione di parcheggi. Lo stesso è causato dai tanti eventi che hanno reso Pordenone più attrattiva, per cui in certi momenti è difficile trovare parcheggio. Abbiamo perciò individuato un nuovo piccolo polmone di sosta che non aumenta le auto nel centro storico ed è allo stesso tempo vicino ad esso".

L’investimento di 205 mila euro sarà completamente a carico di Gsm che ammortizzerà la spesa attraverso gli introiti della sosta. La società che gestisce i parcheggi, inoltre, verserà annualmente al Comune un canone di concessione fisso forfettario di 5900 euro.