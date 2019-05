Pordenone, una palestra a cielo aperto

Domenica 2 giugno dalle 10 alle 18 il centro di Pordenone diventerà un’arena sportiva a cielo aperto. Bambini, ragazzi e adulti potranno provare 25 sport diversi - dal calcio al crossfit, dal basket alle arti marziali - proposti da 42 associazioni locali pronte a dare informazioni su corsi e attività. Il tutto organizzato dal Comune che aderisce così, per il terzo anno consecutivo, alla Giornata nazionale dello sport (istituita nel 2003 dalla presidenza del Consiglio dei ministri) che coincide quest’anno con la Festa della Repubblica.



VETRINA PER LO SPORT

Gli obiettivi della manifestazione? Primo, «consentire alle nostre associazioni sportive di mettersi in vetrina» - hanno spiegato il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore allo sport Walter De Bortoli. Secondo, «permettere ai bambini di provare più discipline, aiutandoli a scegliere quella giusta». Terzo, «promuovere lo sport per tenere i nostri ragazzi in ambienti sani e sicuri. Gli istruttori sportivi sono anche educatori che insegnano il rispetto delle regole e valori che formano anche buoni cittadini, come sacrificio, passione e spirito di squadra. Più ragazzi fanno sport, meno investimenti pubblici servono per contrastare bullismo, devianze, marginalità». Ciriani ha anche sottolineato che «il Comune ha fatto investimenti milionari sugli impianti sportivi. Interventi a volte poco visibili ma fondamentali perché riguardanti la sicurezza. Altri ne faremo nell’immediato futuro».



DISCIPLINE SPORTIVE

Domenica ci si potrà misurare con gli sport più popolari (calcio, calcio a cinque, basket, pallavolo, tennis e atletica) e quelli emergenti come crossfit, parkour e slackline. In piazza anche arti marziali di vario tipo, pugilato, pesistica, scherma e tiro a segno. E poi ginnastica artistica e ritmica, ciclismo e pattinaggio da corsa. Spazio inoltre agli sport legati all’acqua (nuoto, attività subacquee, apnea, nautica) e poi lo sci e il golf. Tra le attività pure il nordik walking (la camminata con i bastoni), il tem (test di efficienza motoria) e gli scacchi. Le discipline che per loro natura non possono essere provate in piazza saranno presenti con un gazebo informativo.



DOVE

Aree, campetti e attrezzature saranno in via Mazzini nella zona a traffico limitato, piazzetta Cavour, piazza XX Settembre, chiostro della biblioteca civica, cortile delle scuole Gabelli. «Le associazioni che praticano la stessa disciplina si sono organizzate con grande spirito di collaborazione per gestire in comune gli spazi» ha rimarcato De Bortoli. All’allestimento contribuiranno i volontari della pro Loco Pordenone. In caso di pioggia (ma il meteo promette bene) la manifestazione si svolgerà ai padiglioni 1, 2 e 3 concessi dalla Fiera.



PATENTE SPORTIVA, GADGET, SCONTI PRANZO

All’info point del Comune, in piazza XX Settembre, bambini e ragazzi potranno ritirare la «patente dello sportivo». Ogni qualvolta viene provato uno sport verrà apposto un timbro sulla patente. Provati cinque sport diversi, con i relativi timbri, si potrà tornare all’infopoint a ritirare un gadget: magliette, sacche, bandane, borracce fornite da Sportler, sponsor della manifestazione assieme a Coop Alleanza 3.0 che regalerà mille merendine e Dap Srl che fornirà l’acqua per riempire le borracce. L'info point distribuirà a bambini e ragazzi che parteciperanno alla manifestazione anche un buono sconto per il pranzo nei locali indicati sul coupon stesso, grazie alla collaborazione con Sviluppo e Territorio.



WEEKEND LUNGO DI SPORT

Il Comune ha inserito le attività sportive di domenica nel contesto di un weekend lungo in città nel segno dello sport. «Si comincia giovedì 30 con i festeggiamenti per la promozione del Pordenone calcio – ha ricordato l’assessore allo sport Walter De Bortoli – e si proseguirà venerdì e sabato con le anteprime di «Aspettando la giornata dello sport». Giovedì l’appuntamento con la prima squadra e le giovanili è alle 20.30 in piazza XX Settembre. Il fine settimana sportivo proseguirà venerdì 31 con la partenza alle 17.30, sempre da piazza XX settembre, della prima tappa del 17esimo giro ciclistico regionale juniores. Alle 20, invece, al PalaCrisafulli amichevole di lusso della nazionale di basket femminile con l’Ucraina. Sabato 1 giugno alle 20 si tornerà in piazza XX Settembre con il Gran galà dello sport «La notte dei campioni»: verranno premiati i migliori atleti delle società sportive pordenonesi con medaglie create ad hoc. Ad accompagnare la serata saranno gli scketch ispirati allo sport del comico di Zelig Omar Pirovano.