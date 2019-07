Pordenone punta sui parchi. Con tanti eventi

Proseguono a Pordenone le operazioni estive di cura e manutenzione del verde eseguite dalla partecipata del comune, la Gea spa. In particolare i parchi, molti dei quali ospitano gli eventi dell’Estate a Pordenone, verranno sottoposti in questi giorni alla quarta tornata di sfalci.

Sistemato anche il parco del castello di Torre, "un polmone verde naturalistico e storico da riscoprire e da vivere - sottolinea l’Amministrazione comunale – grazie anche agli oltre 20 appuntamenti lì organizzati, inseriti nel calendario dell’Estate che si svolge per il 60 per cento nei quartieri".

Al parco di Torre, Gea ha sfalciato e ripulito l’area, compresa la potatura delle siepi. Il parco (aprto alo pubblico, accesso da via Vittorio Veneto, 19) ospiterà dal 7 al 17 luglio gli spettacoli dei Papu. Tra luglio e agosto di scena anche concerti, cinema, teatro, intrattenimento per bimbi e famiglie. La prima e terza domenica del mese, inoltre, si può partecipare a visite guidate e laboratori alla scoperta del museo archeologico cittadino ospitato nell’antico castello. Un’occasione in più per visitare il museo archeologico, peraltro, è costituita alla mostra tra cronaca e storia locale di un mito della fotografia pordenonese, Aldo Missinato, lì ospitata fino al 25 agosto. Tutte le informazioni su eventi e visite sono disponibili su comune.pordenone.it/estate

Tornando alle sistemazioni del verde, il lavoro di Gea prosegue in città e nei parchi secondo un preciso cronoprogramma visto che, naturalmente, non è possibile coprire tutte le aree contemporaneamente.

In corso, come detto, la quarta tornata di rasature dell’erba, che proseguirà nei prossimi giorni. Saranno interessati anche il centro e i rioni, da Villanova a Vallenoncello, da Rorai-Cappuccini a Borgomeduna, dalla zona Nord a viale Grigoletti. A altre zone ancora. Dopo di che, più avanti, seguiranno le scuole.

Imminente, invece, lo sfalcio del parco San Valentino che deve essere allestito in vista dei concerti del 28esimo Pordenone Blues Festival. Peraltro sono molte altre le aree verdi dei quartieri che fanno da palcoscenico agli eventi dell’ estate, tra attività per bambini e famiglie e spettacoli di musica e teatro: parco Galvani (con le attività del Palazzo del fumetto e non solo, parco Baleno (in viale Martelli, vicino all’ex sede della polizia municipale), parco Cimolai, arena Marcolin (chiesa Beato Odorico), parco Lennon (via Goldoni), parco della Madonna Pellegrina, area verde di via Pontinia, parco di via Gemelli. Il riferimento per scoprire gli incontri in cartellone è sempre il sito del Comune.