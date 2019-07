Porta-a-porta spinta solo se farà risparmiare

Mentre a Udine infuria la battaglia sulla raccolta differenziata porta a porta, a colpi di raccolte di firme, Pordenone sta studiando, senza troppo clamore, per diventare il primo della classe in Italia. Legambiente nazionale ha stilato la classifica dei comuni capoluogo ‘ricicloni’ - ovvero quelli che sono riusciti a raggiungere alti livelli di raccolta differenziata - nella quale la città del Noncello ha ottenuto il secondo posto, alle spalle di Treviso e davanti a Belluno.

Pordenone vanta, infatti, l’84% di raccolta differenziata e ‘soli’ 73 chilogrammi di residuo secco ad abitante all’anno. Insomma, il capoluogo del Friuli occidentale è già più avanti di Udine (e della quasi totalità dei capoluoghi italiani) in tema di risultati, ma vuole migliorare ancora. Proprio per salire sul gradino più alto del podio, l’amministrazione comunale ha commissionato uno studio di fattibilità che dovrà valutare i costi-benefici di un’eventuale introduzione del porta-a-porta ‘spinto’, come anticipa l’assessore all’Ambiente Stefania Boltin.



Il riconoscimento assegnato da Legambiente è un risultato che ormai non sorprende?

“È stato motivo di orgoglio per me andare a Roma a ritirare questo riconoscimento per il quale va detto grazie a tutti i cittadini perché è proprio con il loro impegno che siamo riusciti a raggiungere oltre l’84% di differenziata. Ed essere, così, sul podio dei primi tre capoluoghi provinciali d’Italia, assieme a Trento e Belluno. Ho già detto ai vertici di Legambiente che il prossimo anno cercheremo di migliorare ancora”.



Per questo obiettivo sarà fondamentale il porta-a-porta?

“Partiremo a breve con la raccolta porta-a-porta quindicinale del secco indifferenziato in tutta la città. Come molti sanno, nella zona Sud e Nord è già stato adottato da diverso tempo. Ora la novità è quella di uniformare su tutto il territorio comunale questa tipologia di raccolta, anche per introdurre così una serie di benefici sotto l’aspetto della scontistica sulle tariffe.

Inoltre, l’utility Gea sta facendo uno studio di fattibilità sulla raccolta porta-a-porta ‘spinta’, per prevederne in particolare costi e benefici. Se noi riusciamo a conferire agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti una massa con meno impurità, allora si potrà ridurre i costi stessi e solo così potremmo trasferire il risparmio al cittadino sotto forma di una riduzione della Tari”.



I cittadini, però, temono che essere dei grandi ricicloni poi si traduca in un aumento delle ‘tasse’…

“I sacrifici che un cittadino fa devono essere ricompensati in qualche maniera”.



Che vantaggi derivano dalla recente apertura della discarica di Cordenons?

“La discarica gestita da Hera farà delle convenzione con i diversi gestori della raccolta per conferire i ‘sovvalli’, ovvero la parte di materiale che non può essere riciclata e per la quale lo smaltimento può essere solo in discarica, appunto, oppure nei termovalorizzatori, che in provincia non ci sono. Attualmente i nostri sovvalli sono trasferiti nell’Est europeo dove vengono utilizzati per i cementifici”.



Quali sono le vostre prossime mosse?

“Un altro nostro obiettivo a breve sarà la ‘cittadella’ dell’economia circolare, ovvero un’area in cui saranno costruiti l’ecocentro, il centro di riuso che attualmente in regione non esiste e l’impianto a biomasse, che servirà anche per trattare i fanghi degli impianti di depurazione delle acque del comune”.