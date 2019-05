Post diploma, ecco i percorsi Ifts 2019

Sono 20 i percorsi gratuiti di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso il POR FVG nel 2019 e aventi per obiettivo la formazione di tecnici specializzati immediatamente inseribili in azienda. Progettati in sinergia tra enti di formazione, centri di ricerca, istituti di istruzione secondaria superiore, università e imprese, i percorsi IFTS sono un mix vincente di teoria e pratica mirato all’acquisizione di conoscenze e competenze avanzate e nascono dai fabbisogni del mercato del lavoro territoriale.

Rappresentano quindi un’ottima opportunità di formazione e una concreta possibilità di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. I percorsi IFTS sono gratuiti e hanno la durata di 800 ore (480 in aula, 320 in stage). Richiedono la frequenza obbligatoria al 70% delle ore/corso per poter accedere all’esame ed aver diritto alla Certificazione di Specializzazione Tecnica Superiore (livello EQF IV). La partecipazione ai corsi e l’ottenimento dell’attestato IFTS consentiranno il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari da parte delle Università di Udine e Trieste agli studenti che volessero in seguito iscriversi a corsi di laurea coerenti con la specializzazione IFTS conseguita.

I corsi IFTS realizzati nel recente passato hanno avuto una performance occupazionale più che positiva, con picchi che sfiorano 100% di inserimenti lavorativi, in particolare nell’ambito edile e in quello dell’informatica.

Nei mesi passati l’offerta formativa IFTS è stata oggetto di numerose occasioni di confronto e di divulgazione agli studenti ed agli insegnanti, a partire dalle due fiere dedicate all’orientamento in uscita che si sono svolte a Trieste e a Udine, cui sono seguiti innumerevoli incontri con le classi 5^ e con gli insegnanti preposti all’orientamento in Istituti superiori della Regione.

L’offerta regionale 2019 propone dunque un ventaglio di 20 corsi, gestiti da 5 centri Regionali con sedi in tutte e quattro le province:

1. Centro IFTS Edilizia, Manifattura e Artigianato. Capofila Centro Edile per la formazione e la sicurezza (CEFS)

2. Centro IFTS Meccanica e Impianti. Capofila En.A.I.P. - Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia

3. Centro IFTS Cultura, Informazione e Tecnologie Informatiche. Capofila Consorzio Friuli Formazione

4. Centro IFTS Servizi commerciali, Turismo e Sport. Capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.r.l. impresa sociale

5. Polo Agroalimentare. Capofila CeFAP – Centro per la Formazione Agricola Permanente

I percorsi IFTS presentano il tratto comune di essere fortemente orientati all’innovazione e alla trasformazione digitale, fattori trasversalmente imprescindibili per le realtà imprenditoriali regionali e nazionali, coinvolgendo di fatto tutti i settori: partendo dall’ICT, passando per l’edilizia e l’agroalimentare ed arrivando alla meccanica, con l’utilizzo di robot ed intelligenza artificiale, fino alla digitalizzazione del patrimonio turistico e culturale.

Alcuni dei corsi progettati sono indirizzati a giovani under 30 disoccupati, inoccupati o inattivi; gli altri sono destinati a giovani e adulti, sia occupati che in cerca di occupazione. Requisito d’accesso per tutti è il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o professionale. Da quest’anno un’importante novità è rappresentata dal fatto che l’ammissione ai corsi può essere consentita anche ai non diplomati in possesso di specifiche conoscenze e competenze, previo accertamento delle stesse attraverso il sistema VALID.

Al sistema IFTS del Friuli Venezia Giulia è dedicata la piattaforma web www.formazioneiftsfvg.it dove gli interessati potranno trovare tutte le informazioni e i dettagli in merito ai corsi e alle modalità di iscrizione e selezione. Il portale si rivolge anche al mondo della scuola e alle imprese, con sezioni dedicate alla richiesta di incontri di orientamento ed alla candidatura ad ospitare tirocini.

Info su www.formazioneiftsfvg.it