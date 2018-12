Premio Bontà 2018 al Gruppo Alpini di Gradiscutta di Varmo e all'Anmic Udine

E’ stato consegnato sabato, 1° dicembre, il Premio Bontà 2018, voluto dall’Unione nazionale Cavalieri d’Italia per valorizzare le persone e le realtà associative che si impegnano nel volontariato e nella solidarietà, a sostegno dei più fragili e della comunità. Il riconoscimento, nella sua 19° edizione, è stato assegnato al Gruppo Alpini di Gradiscutta di Varmo e all’Anmic-Associazione nazionale mutilati e invalidi civili della sede provinciale di Udine.



Il gruppo degli alpini, fondato nel 1960 (attuale capogruppo Dino Margarit), si è distinto per l’impegno, la dedizione e l’entusiasmo con cui ha concretizzato tante iniziative svolte nei suoi 58 anni di vita: dal recupero del sito della Grande Guerra sul Pal Piccolo, alla costituzione di un gruppo di volontari di Protezione Civile per interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali; dall’istituzione della serata di beneficienza (che in 26 anni ha raccolto quasi 110mila euro, devoluti a progetti di solidarietà) al sostegno all’associazione “Fabiola onlus” che ha portato alla realizzazione della Cjase dai Fruts, mettendo a disposizione 8 posti destinati ai ragazzi con disabilità medio gravi. Presieduta da Roberto Trovò, l’Anmic di Udine, invece, è stato fondata nel 1959 e da allora ha aperto la strada al superamento dei pregiudizi culturali sull’handicap, al riconoscimento giuridico della categoria degli invalidi civili e alla rivendicazione di pari opportunità per questi cittadini: oltre a seguire dal punto di vista burocratico le richieste degli utenti, fornisce assistenza psicologica, fiscale e medico-legale, offre il servizio di trasporto disabili e degli anziani.



La cerimonia di assegnazione si è svolta a Palazzo Belgrado, alla presenza di numerose autorità, tra cui il presidente del Consiglio Regionale Piero Mauro Zanin, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, il vice Prefetto di Udine, Gloria Allegretto, il commissario Mara Lessio per la Questura, e la Medaglia d’Oro al valore militare, Paola Del Din. A fare gli onori di casa, è stato il Grande Ufficiale dell'Unci, Carlo Del Vecchio: "Durante l’arco di 19 anni - ha commentato -, questo premio ha messo in luce tanti atti di bontà e generosità. Questo riconoscimento è un doveroso tributo alle persone impegnate in ogni parte del mondo nei diversi campi dell’assistenza, del volontariato e nella realizzazione di opere umanitarie, con la tenacia tipica del popolo del nostro Friuli. Il premio è rivolto principalmente alla parte più debole della società e a coloro che vivono o sono in contatto diretto con la povertà, che, con l'attuale emergenza economica, ha raggiunto altre persone e famiglie, incidendo ulteriormente sul tessuto sociale e morale".



Nel corso della cerimonia, allietata da un intermezzo musicale del maestro Gabriele Saro, assieme al violoncellista Francesco Pinosa e al tastierista Andrea Del Piccolo, sono stati consegnati anche due attestati di merito: uno, al dottor Roberto SbroJavacca, direttore della Soc Medicina d’Urgenza-Pronto Soccorso dell’Ospedale di Udine, “per l’impegno professionale e umano dedicato ai pazienti e alla formazione dei colleghi giovani”; e il secondo agli alunni delle cinque classi della scuola primaria di Toppo Wasserman, “per la loro entusiastica generosità, motivata da una grande sensibilità, nel dare aiuto e sostegno ai bimbi che vivono in modo gravemente disagiato in un lontanissimo paese africano, il Benin”.



Alla conclusione della cerimonia, Del Vecchio ha anche annunciato alcune delle prossime iniziative dell’Unci di Udine, tra cui la volontà di istituire una borsa di studio per sostenere un giovane medico specializzando in radioterapia oncologica.