Premio Facchina a due allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli

Un premio prestigioso è stato assegnato a due allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli: si tratta del Premio Facchina, riservato dal Comune di Sequals a due studenti del primo corso dell’Istituto spilimberghese, distintisi per il miglior saggio finale eseguito a mosaico a conclusione dell’a.f. 2017-2018.



Complimentandosi con gli allievi esecutori dei mosaici, il sindaco di Sequals Enrico Odorico e il presidente della Scuola Mosaicisti del Friuli Stefano Lovison hanno consegnato il premio a Viviana Mora Strohmenger (1A) e a Eric Osei Bonsu (1B) rispettivamente per le opere “Alloro, papaveri e fiori di viburno” (interpretazione musiva di una porzione degli affreschi della domus del bracciale d’oro di Pompei) e “Papere su fior di loto” (copia del pavimentale della Basilica di Emmaus-Nicopolis in Israele) che rimarranno esposte presso la sede del Comune di Sequals per un anno. Gli allievi premiati hanno ringraziato le maestre Giulia Palamin ed Elena Pauletto per il proficuo lavoro svolto insieme.



Il Comune di Sequals, oltre ad essere un ente storico del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli, è anche il luogo che ha visto nascere i mosaicisti dell’epoca moderna. Il più noto è proprio quel Gian Domenico Facchina cui è stato intitolato il Premio, mosaicista e imprenditore, famoso per i mosaici parietali e pavimentali dell’Opera Garnier a Parigi, oltre che per innumerevoli altre opere musive prestigiose nel mondo. A proposito di mosaicisti storici, lo stesso Sindaco di Sequals porta un cognome che dice tutto: Odorico. Lui stesso con passione racconta agli allievi della Scuola le esperienze dei suoi avi, che sono stati mosaicisti affermati a Mosca, Berlino, Dusseldorf, Rennes, Copenaghen. “E’una storia personale che attraversa anche la storia di un territorio e che non può che trovare affinità con la Scuola Mosaicisti del Friuli, dove – come sottolinea il Sindaco Odorico – è sempre un piacere ritrovarsi e il premio messo a disposizione degli allievi è sempre fatto con il cuore”.