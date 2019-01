Progetto verde condiviso a Gradisca d'Isonzo tra Agrario e Cisi

Immaginare la scuola come un terreno fertile dove coltivare con dedizione nuove piantine. Dalla retorica si passa alla realtà se si parla dell’istituto agrario “Brignoli” di Gradisca, che si appresta ad unire le forze al Cisi - consorzio isontino che cura i servizi al mondo della disabilità – per dar vita ad un progetto che mira all’integrazione e alla formazione al tempo stesso.



Le due realtà stanno lavorando ad un progetto che potrebbe concretizzarsi già in primavera: in particolare il Cisi metterà a disposizione il parco di Villa Olga, la sua sede a Gradisca d’Isonzo, per gli interventi ed i laboratori sul campo degli studenti dell’agrario. Qui i giovani del “Brignoli” potrebbero curare e valorizzare il verde, piantumare nuove essenze, allestire aiuole e magari organizzare un vero e proprio orto.



“E’ un progetto condiviso ancora in costruzione a livello tecnico, ma l’idea è quella di favorire l’integrazione tra i nostri utenti disabili e gli studenti dell’istituto – racconta il direttore del Cisi Saverio Merzliak -, che peraltro ha tra i propri iscritti diversi giovani con disabilità certificata. I ragazzi e le ragazze del “Brignoli” potrebbero partecipare anche ad alcuni dei laboratori che teniamo a Gradisca, e avvicinare i nostri ospiti alle attività nel parco e alla cura del verde”. L’accordo sfocerà pure in percorsi di alternanza scuola lavoro. “Questo tipo di attività permette agli studenti di sviluppare competenze poi spendibili professionalmente, ad esempio, nell’ambito di fattorie sociali – dice il preside del “Brignoli” Marco Fragiacomo -. Siamo già riconosciuti come fattoria didattica, e anche in passato abbiamo dato vita a progetti in favore delle persone con disabilità”.