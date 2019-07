Promuovere la diversità nei mondi Stem

Un evento unico nel suo genere, una ventata di freschezza in un’estate calda. L'appuntamento è per venerdì 5 luglio alle 18 a Ronchi dei Legionari con Ste(a)m2019. Nasce su iniziativa di B42 - società di comunicazione digitale – e di Simulware, che si occupa di digital learning e sede del coworking The Nest, con l’intento di fare rete e accendere dialoghi e rapporti di valore tra i professionisti del settore Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics), con un occhio di riguardo alla diversità.

In un’agenda frizzante, si susseguiranno gli interventi di Sara Gerion (S#E Amsterdam), Rita Nogherotto (ICTP Trieste), Sara Menon (Illustratrice scientifica), Suzanne Kerbavcic (ICGEB Trieste), Sara Raccovelli (Transactiva S.r.l.) e Marcella Ugliano (Leonardo S.p.A.). A queste sei donne il compito di lanciare lo stimolo per l’aperitivo social che seguirà i pitch. “E’ ora di abbattere i muri, di tagliare le distanze virtuali che ci isolano” afferma Paolo Barbana, fondatore di B42 e insediato nel talent space The Nest di Ronchi dei Legionari. “In questo territorio c’è una ricchezza di talento incredibile che va condiviso, c’è un potenziale di opportunità che va colto. Con questo evento, che speriamo sia il primo di una serie targata STE[a]M, vogliamo narrare storie concrete, reali, vicine e vogliamo farlo attraverso donne creative e dinamiche".

L’evento è aperto a tutti, privati e aziende. Per registrarsi gratuitamente: https://steam.fvg.it/