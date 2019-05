Pronte le offerte estive per i bambini di San Pier d'Isonzo

Iscrizioni aperte per i centri estivi di San Pier d’Isonzo. Anche quest’anno l’amministrazione comunale si è impegnata per offrire due interessanti percorsi estivi: dal 17 al 28 giugno il Centro estivo Albatros e dal 1 al 12 luglio il Centro estivo Animal World.

Il centro estivo presso il Villaggio Turistico Albatros è ormai una garanzia di divertimento per i ragazzi dai 5 agli 11 anni. Il Villaggio è stato completamente rinnovato l’inverno scorso per essere ancor più al passo con i tempi. Due settimane di sole, mare e vita all’aria aperta con attività di gruppo coinvolgenti per imparare a socializzare e a stare insieme.

Un lavoro certosino svolto dall’amministrazione comunale e dagli uffici, sottolinea il sindaco Riccardo Zandomeni, ancor più in momenti economicamente difficili come questi. Si è deciso di lasciare invariate le quote a carico dei cittadini aumentando l’impegno economico dell’amministrazione.

Il centro estivo Animal World presso la Scuola dell’Infanzia di San Pier porterà i bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni alla scoperta del vasto mondo degli animali. Come vivono gli animali, in quale ambiente, e come riescano ad adattarsi all’ambiente circostante. Attraverso laboratori ludici, creativi, musicali ed in lingua inglese si stimolerà la curiosità dei ragazzi portandoli a scoprire meglio il mondo che ci circonda.

“Abbiamo voluto offrire una progettualità che unisca la lingua inglese alla musica e all’ambiente animale, sottolinea l’assessore Marta Lollis, “tematiche molto stimolanti ed attuali che pur attraverso il gioco trasmettano un primo messaggio ai bambini. Proprio la giovane età consente un apprendimento rapido e a lungo termine ed in una società aperta come quella attuale ci sembrava giusto coinvolgere i bambini fin da piccoli nella comprensione dell’importanza di una comunicazione universale com’è la lingua inglese, unita alla musica che stimola la mente e porta a sognare e a incrementare le proprie potenzialità, anche interiori, con uno sguardo all’ambiente e al mondo che sarà il loro futuro”.

Sarà possibile iscriversi dal 15 al 24 maggio. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio segreteria del Comune allo 0481 708020.