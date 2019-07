Proseguono le selezioni di Mister Italia Fvg

Proseguono a pieno ritmo le selezioni regionali valide per il titolo di Mister Italia Friuli Venezia Giulia. Sabato 27 luglio alle 18.30, appuntamento al centro commerciale Torri d’Europa per l’elezione di Mister Italia Trieste. L’appuntamento, organizzato e coordinato da Beauty & Style, esclusivista regionale, sarà presentato da Alex Bini con la regia di Antonella Serbo e vedrà i concorrenti sfilare in abito elegante e costume da gara; le sfilate saranno intervallate dalle esibizioni del duo Indaco e da Armando x Trent feat Dominic.

I primi cinque classificati accederanno direttamente alla finale regionale valida per il titolo di Mister Italia Friuli Venezia Giulia. Al concorso possono iscriversi ragazzi di età compresa tra i 16 e i 33 anni contattando direttamente Beauty & Style sulla pagina Facebook, telefonando o inviando un sms ai numeri 3497687313 3357687641, oppure cliccando sul tasto “Iscriviti” delle pagine Facebook Mister Italia e Mister Italia Friuli Venezia Giulia (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).