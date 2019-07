Protezione civile, favorire la partecipazione dei giovani

La Regione sta valutando misure per assicurare ancora maggiore partecipazione alla rete del volontariato della Protezione civile. Lo ha anticipato il vicepresidente della Regione e assessore alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, in un incontro a Gonars, con gli amministratori delegati e i capisquadra dei Comuni di Santa Maria la Longa, Trivignano, Bicinicco e Gonars.

Il vicegovernatore ha osservato che il Friuli Venezia Giulia può contare sull'efficacia degli interventi nelle occasioni più drammatiche come nelle attività quotidiane a supporto delle amministrazioni e delle comunità locali e dei cittadini ma che occorre implementare le modalità di partecipazione dei volontari. La riunione ha permesso a Riccardi di prendere contatto con le attese e le esigenze delle comunità locali in materia di prevenzione e di emergenza in un'area che, come aveva ricordato il sindaco di Gonars Ivan Boemo, è interessata da esondazioni e allagamenti e che proprio nei giorni scorsi è stata colpita dai danni causati da fenomeni metereologici di natura eccezionale.

La figura del volontario della protezione civile, ha ribadito il vicepresidente, riveste un ruolo determinante per la sicurezza del territorio: un ruolo che nel Friuli Venezia Giulia si è consolidato, tanto da essere da esempio non soltanto al resto del Paese.

Occorre però, ha precisato Riccardi, creare le condizioni affinché la grande esperienza della Protezione civile possa continuare a raccogliere anche in futuro risultati con successo: serve favorire l'avvicinamento dei giovani alle squadre comunali con l'obiettivo di valorizzare le risorse, le strutture, le attrezzature, le potenzialità che la rete della Protezione civile ha distribuito sull'intero territorio regionale, con competenze specializzate rispetto alle specifiche necessità locali, che purtroppo le emergenze mettono di volta in volta in evidenza. Insieme al sindaco di Gonars, ha partecipato all'incontro anche Gabio Pettenà, sindaco di Santa Maria La Longa.

Sempre in tema di Protezione civile ieri il vicepresidente ha preso parte in municipio a Montenars alla donazione di un nuovo automezzo al gruppo locale.