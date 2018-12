Prova annuale di emergenza al Trieste Airport

Un’importante prova d’emergenza, denominata “Aquileia 2018”, si terrà nelle prime ore del pomeriggio con l’obiettivo di mettere alla prova l’efficienza dell’organizzazione dello scalo Trieste Airport. L’esercitazione prevede un briefing iniziale, gestito dal post holder Mauro Grattoni per gli aspetti procedurali. La prova di quest’anno consiste in una simulazione di incidente aereo. Ai partecipanti non verrà anticipata alcuna indicazione operativa, ma gli sviluppi saranno comunicati durante il corso dell’emergenza, al fine di rendere lo scenario il più realistico possibile.

L’obiettivo principale della prova “Aquileia 2018” è di ricreare la configurazione dell’aeroporto prevista durante i lavori di riqualifica funzionale e strutturale della pista di volo, che prevede il raccordo “S” trasformato in pista provvisoria. Verranno inoltre verificate in dettaglio tutte le disposizioni presenti all’interno del Piano di Emergenza Aeroportuale e testate tutte le tempistiche e modalità di gestione dell’emergenza con coinvolgimento della macchina dei soccorsi e degli operatori aeroportuali.

Nella prova saranno impegnati più di 40 simulatori che insceneranno l’incidente aereo interpretando le parti di passeggeri coinvolti nell’emergenza in pista e dei loro parenti e amici.

Al termine della simulazione, alle 15 circa, seguirà una riunione di debriefing al fine di analizzare quanto emerso dalla prova. Solo se messe alla prova, le procedure permettono di verificare la capacità di risposta a situazioni anomale ed eventi critici.

“L’esercitazione di quest’anno si focalizza sulla gestione di emergenze che dovessero presentarsi durante i prossimi lavori di rifacimento della pista di volo”, ha dichiarato Marco Consalvo, direttore generale di Trieste Airport. “Questa simulazione ci permette di verificare sul campo tutte le possibili azioni per garantire la massima sicurezza delle operazioni di volo. Ringraziamo tutti i soggetti pubblici e privati che interverranno”.

Molti gli enti e le organizzazioni che prenderanno parte alla simulazione odierna: direzione aeroportuale Enac, Enav, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Compagnie aeree Alitalia e Lufthansa, Elifriulia Helicopter Service, Servizio Sanitario, Croce Rossa italiana, Prefettura di Gorizia, Protezione Civile, Associazione Psicologi per i popoli del Friuli Venezia Giulia, Afvg Security e i dipendenti della Società di gestione aeroportuale Afvg SpA.