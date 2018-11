Presentata Telethon: il Fvg sa fare solidarietà perché l'ha ricevuta

"Telethon è l'evento che dimostra la forza del popolo del Friuli Venezia Giulia e la sua capacità di mostrare grande solidarietà perché l'ha ricevuta".



Con queste parole l'assessore alle Finanze e patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, ha portato il saluto della Regione alla presentazione della 20ma staffetta 24 per un'ora di Telethon, che si disputerà tra sabato 1 e domenica 2 dicembre nel centro storico di Udine.



Nel definire la manifestazione "una festa di comunità ed una vetrina nazionale", Zilli ha assicurato che "la Regione non farà mai mancare il proprio sostegno ad una iniziativa con cui Udine mostra al mondo intero come si possa fare solidarietà stando assieme e divertendosi".



Da ex atleta ed oggi "timido corridore" - come ha voluto definirsi l'assessore - Zilli ha assicurato la propria partecipazione alla staffetta, nella prima frazione, "con quello spirito di fatica che sospinge il desiderio di raggiungere nuovi traguardi, in questo caso quelli della solidarietà e della raccolta di fondi per la ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare".



Infine, Zilli ha espresso l'auspicio che "la staffetta sia d'esempio per i nostri giovani ed in particolare stimoli coloro che in futuro dovranno concorrere a organizzare la manifestazione per garantire la sua prosecuzione negli anni a venire, con lo stesso orgoglio e soddisfazione con cui si realizza oggi".