Quanto ci costano Chiesa e Vaticano?

Quanto costano al contribuente la Chiesa Cattolica e il Vaticano? A questa domanda è difficile dare una risposta precisa, perché l'importo reale complessivo è quasi sicuramente ignoto sia allo Stato sia alla Chiesa, ma l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti da qualche anno sta provando a capirlo e a renderlo pubblico. Venerdì 3 maggio, al Circolo di Pordenone dell'associazione (via Montello, 22, ore 20.45) si terrà un incontro con Roberto Vuilleumier, responsabile nazionale della campagna "Oneri", il quale illustrerà i criteri alla base della ricerca, le difficoltà nel reperimento dei dati, le metodologie usate per stimare gli importi.

"Non voglio fare spoiler rivelando il totale stimato — dice Loris Tissino, coordinatore del circolo —, ma le cifre in gioco sono veramente impressionanti: non ci sono dubbi sul fatto che si potrebbero fare veramente miracoli se si potessero utilizzare quei fondi in altri modi, ad esempio per la ricerca scientifica, la messa in sicurezza delle scuole pubbliche, il finanziamento degli interventi straordinari necessari a fronteggiare le calamità naturali".

L'Uaar ha scritto pochi giorni fa al ministro Giovanni Tria chiedendogli di prendere in considerazione le osservazioni critiche della Corte dei conti sul discutibile meccanismo dell’8 per mille, che garantisce lauti finanziamenti alle confessioni religiose. Ma l'8 per mille, con cui tutti avremo a che fare nelle prossime settimane in sede di compilazione e consegna delle dichiarazioni dei redditi, è — secondo l'associazione degli atei — solo una parte del problema: nel calderone dei finanziamenti sono da prendere in considerazione anche molte altre voci, e l'UAAR lo sta facendo tentando di esaminare, delibera per delibera, capitolo di spesa per capitolo di spesa, il bilancio dello Stato e quelli di tutte le Regioni, le Province, i Comuni, gli enti pubblici, le società a partecipazione pubblica.

Durante l'incontro di venerdì ci sarà l'occasione di parlare anche dei costi della Chiesa a livello locale, con la partecipazione di Eleonora Frattolin, consigliera regionale in Friuli Venezia Giulia fino all'anno scorso, e Stefano Santarossa, storico esponente radicale pordenonese e promotore, con l'Associazione Luca Coscioni, della ricerca scientifica.