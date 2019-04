Relazioni digitali 4.0, aziende e giovani a confronto

Il mondo evolve costantemente e, in seguito alle più recenti innovazioni digitali, lo fa in maniera sempre più rapida e in ogni settore. Anche il rapporto tra imprese e giovani va dunque rivisto, anche per quanto riguarda i momenti di interscambio tra domanda e offerta di lavoro, alla luce di una quantità sempre maggiore di informazioni di cui è necessario tenere conto, diventando capaci di: “filtrare” correttamente i messaggi ridondanti o inutili, utilizzare gli strumenti più vicini alle nuove generazioni, modificare il linguaggio.

Per questo motivo Aidda, l'Associazione Imprenditrici Donne e Dirigenti d’Azienda del Fvg, insieme a Valory App, progetto innovativo di supporto alla crescita personale e professionale dei giovani, e alla Fondazione Friuli, organizza l’incontro Relazioni Digitali 4.0, aziende e nuove generazioni a confronto in programma martedì 2 aprile, alle 17.30, nella sede della Fondazione Friuli (via Manin a Udine).

L’evento, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, prevede l’apertura di Lilli Samer, presidente Aidda Fvg. A seguire gli interventi di Andrea Frausin, psicologo, esperto di Pnl e consulente aziendale gestione risorse umane, che affronterà in modo pragmatico ed esperenziale il tema, portando alla luce gli effetti che le nuove tecniche relazionali possono avere in ambito lavorativo; Simona Dell’Utri, ideatrice del progetto Valory App, un modo concreto per attuare una comunicazione smart ed innovativa tra aziende e nuove generazioni; Selene Martin, psicologa psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi Fvg e rappresentante del Valory Psy Team, che argomenterà il tema dell’importanza della definizione di relazioni dinamiche nei rapporti interpersonali moderni, anche attraverso i social o gli smartphone, come avviene all’interno della Live Chat di Valory App.