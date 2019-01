L'11 gennaio scade l’obbligo di aggiornamento quinquennale della formazione dei Datori di lavoro con compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione che già svolgevano tale compito al 31 dicembre 1996 e che hanno assolto al primo obbligo di aggiornamento periodico entro l’11 gennaio 2014.

In quest’ottica l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi Fvg organizza da domani, giovedì 10 gennaio, alle 8.30, nella sua sede in viale Ungheria 28 a Udine un corso di aggiornamento di 14 ore indirizzato ai Datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP in imprese a rischio alto.

Il docente sarà Cesare Cossa della società Eco-Syn srl.