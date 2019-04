Ricco weekend alla Sagra del Vino

Dopo il positivo avvio durante il ponte del 25 aprile, prosegue a Casarsa della Delizia la 71esima Sagra del Vino, con oltre 140 eventi fino al 6 maggio. Il fine settimana del 27 e 28 aprile, tra le altre cose, sarà dedicato principalmente alla riscoperta del patrimonio artistico locale e alla land art e valorizzazione dei giardini. La Sagra del Vino è organizzata da Città di Casarsa della Delizia e Pro Casarsa della Delizia insieme con i Viticoltori Friulani La Delizia e in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFvg, Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia. Main sponsor Friulovest Banca, Coop Casarsa, Ambiente Servizi. Patrocinata da Associazione nazionale Città del Vino, Confcooperative Pordenone, Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia e Consorzio Pro Loco del Sanvitese e Sil. La Sagra del Vino gode del riconoscimento di Ecofesta per la sua attenzione all'ambiente.

NUOVA VITA PER LA CHIESETTA DI PASOLINI. Il primo aspetto è rappresentato dall’antica Chiesa di Santa Croce, nominata affettuosamente Glisiùt e i cui affreschi, realizzati da Pomponio Amalteo genero de Il Pordenone, sono un simbolo della comunità casarsese ed erano inoltre tanto amati da Pasolini (qui si trova anche la lapide che ispirò il dramma teatrale i Turcs tal Friûl).

Per conoscere più da vicino la bellezza artistica e storica de Il Glisiùt e promuovere la raccolta fondi legata al suo recupero sono state organizzate delle visite guidate durante la Sagra in quattro giornate diverse. La prima sabato 27 aprile alle ore 16, la seconda domenica 28 aprile alle ore 11, la seconda sabato 4 maggio alle ore 16 e la terza domenica 5 maggio alle ore 11. Si potrà, nelle stesse giornate di domenica 28 aprile alle ore 12, sabato 4 maggio alle ore 17 e domenica 5 maggio alle ore 12, conoscere più da vicino anche il patrimonio di Casa Colussi Pasolini, visitare il percorso espositivo stabile sul periodo friulano di Pasolini e la mostra "Inafferrabile, lo sguardo di Pier Paolo Pasolini”, fotografie di Gideon Bachmann e Deborah Beer (per info Ufficio IAT).

All'antico splendore della chiesa si vuole tornare grazie al progetto “Si può dare di più” finanziato da Friulovest Banca. La banca ha infatti assegnato un conto corrente gratuito (Iban IT 67 O 08805 64810 003008101703) alla Parrocchia di Casarsa della Delizia dove raccogliere fondi fino al 30 novembre 2019. Dopo quella data l'istituto di credito cooperativo garantirà l'integrazione aggiuntiva dei fondi raccolti con un'assegnazione del 50% in più fino a un massimo di 10 mila euro: in pratica per ogni due euro raccolti dai promotori, Friulovest Banca donerà un euro aumentando così la somma a disposizione per realizzare il sogno che prevede di tornare ad ammirare, grazie alla realtà virtuale basata su delle foto del primo Novecento che saranno digitalizzate, gli affreschi dell'Amalteo perduti, causa i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Inoltre sarà risanato l'ambiente che soffre d'infiltrazioni di umidità e riqualificata l'area circostante, che è la più antica di Casarsa.

FIORI PROTAGONISTI. Per chi ha il pollice verde da non perdere le proposte del weekend. Arrivata alla quinta edizione, Fiori Aromi Colori, la mostra mercato con esposizione e vendita di piante e fiori è diventata un appuntamento immancabile per gli appassionati di giardino. In via Risorgimento, via Segluzza e nel giardino Burovich de Zmajevich durante le giornate sabato 27 aprile dalle ore 18 e domenica 28 aprile dalle ore 10 per tutta la giornata si potranno ammirare e anche acquistare rose di varietà selezionate, ortensie ibride, arredo da giardino particolare, piante aromatiche e da orto, quest’anno anche 100% biologiche. Da non perdere poi il 28 aprile in sala consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich il convegno “Arte in giardino”, in cui interverrà Maura Bianchi, architetto urbanista ed esperta in materia ambientale, riqualificazione urbana, parchi e giardini.

In più il giardino di palazzo Burovich de Zmajevich si è trasformato ancora una volta in un giardino a cielo aperto grazie alle straordinarie sculture d’arte vegetale realizzate con materiali naturali. La land art torna alla Sagra del Vino e quest’anno lo fa abbracciando un tema molto importante: la sostenibilità. Api, margherite, fiori di primavera, soffioni di tarassaco, declinati in tante diverse rappresentazioni, si potranno ammirare liberamente nel giardino naturale del palazzo Municipale per tutta la durata dei festeggiamenti. In più, domenica 28 aprile durante tutta la giornata saranno a disposizione i curatori delle opere di Land Art, Daniele Berto e Denis Girardi di Non Solo Fiori, per illustrare e presentare l’allestimento realizzato quest’anno.

TANTI APPUNTAMENTI. Ma ci saranno poi tanti altri appuntamenti. Per il teatro di strada lungo le vie del paese il 28 aprile protagonisti Manuele Pascal col suo spettacolo Prestige!, un misto di giocolerie ed equilibrismo. Il suo spettacolo si terrà alle 17 nell'area spettacoli Vini La Delizia. A seguire alle 17.30, per le vie del paese, i bambini potranno incontrare i loro beniamini dei cartoni animati grazie al Progetto Giovani di Casarsa e al Team Smile.

Capitolo musica: sabato 27 aprile alle 21.30 in modalità itinerante, Discostajare streetband, la grinta dei fiati e dei tamburi per le vie del paese. Alle 21.30 sul palco di piazza Cavour, Max Cottafavi, chitarrista di Ligabue in concerto con The Black Cars Band. Domenica 28 aprile alle 20 Stilelibero in concerto, con il suo free style rock. Martedì 30 aprile alle 21.30 in modalità itinerante si esibirà una travolgente street band, i Techno Vikings, mentre alle 21.30 sul palco di piazza Cavour l'omaggio a De Andrè con gli Emfaber Band e la partecipazione straordinaria de I Papu.

Tanto sport alla Sagra del Vino. Per gli amanti del calcio: il 28 aprile alle 10 al campo di calcio di via del Fante Memorial Elfo Luciano Cesarin, incontro di calcio tra Vecchie Glorie Casarsesi e una rappresentativa di giocatori Over 50 di tutte le realtà sportive nelle quali Elfo ha militato: Sas Casarsa, Vecchie Glorie Casarsa, Codroipo, Cordenons, Doria Castions, Flambro, Rauscedo, Sangiovannese, Valvasone, Zoppola. L'evento è organizzato da Asd Vecchie Glorie Calcio Casarsa.

Per gli amanti del tiro con l'arco: il 28 aprile e il 5 maggio dalle 16 alle 19 dimostrazione di tiro con l'arco a cura di Asd Arcieri della Fenice Fvg nel campo sportivo retrostante la Chiesa.

Il 28 aprile inoltre alle 15, l'11° Join the Mini Basket, vieni a provare con noi fino alle 17.30 nell'area antistante Burovich. Il 5 maggio alle 9 al Palarosa il Concentramento Regionale Esordienti Basket fino alle 17 a cura di Asd Polisportiva Basket Casarsa.

Domenica 28 aprile alle ore 10 partirà la camminata in campagna “Alla ricerca della natura” con giochi per bambini e famiglie organizzata dal Comitato Genitori Scuola Materna Sacro Cuore di Casarsa. La partenza è prevista dal piazzale antistante la Chiesa e arrivo alla Scuola Materna casarsese.

Enogastronomia protagonista. Nell’enoteca Filari di Bolle nel giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich, aperta nel fine settimana, primo appuntamento con il Training... Filari di Bolle, degustazione guidata alle bollicine con i sommelier Ais Fvg il 27 aprile alle 19.00. E poi i sette i chioschi enogastronomici gestiti da altrettante associazioni locali, che autofinanziano le proprie attività annuali attraverso questo servizio: Corale Casarsese, Lenza Delizia, Libertas Casarsa, Vecchie Glorie, Il Disegno 2.0, Sas Casarsa e Polisportiva Basket Casarsa.

Sette le mostre da visitare: “Inafferrabile, lo sguardo di Pier Paolo Pasolini” a Casa Colussi Pasolini, “Persone e personaggi di Casarsa” nel negozio Arman, “Privata_mente” studio Il Glifo (la mostra verrà inaugurata venerdì 26 aprile alle ore 18), “Segni sonorità sfumature dal mondo” a Casa Piccoli (verrà inaugurata sabato 27 aprile alle ore 11), personale di Marco Guccini in piazza Italia, Wilfred Kappa al chiosco Il Disegno e “Il Vivao dimenticato” nella sala consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich.