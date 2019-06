Riconoscimenti per il Master in Robotics

E' in programma giovedì 27 giugno, alle 11, nella Sala Cacciaguerra del Rettorato dell'Università di Trieste, la cerimonia di premiazioni del Master in Robotics.

La robotica è uno dei comparti industriali a più rapido sviluppo nel mondo, con la previsione di una crescita annua di oltre il 15% annuo nei prossimi cinque anni. Questo porterà alla creazione di nuove professionalità, che dovranno saper gestire tecnologie innovative e interdisciplinari.

In questo quadro il Master del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste rappresenta il primo Master di secondo livello in Italia a fornire agli studenti laureati in Ingegneria, Fisica e Matematica gli strumenti per posizionarsi efficacemente in un mercato del lavoro sempre più dinamico e competitivo.

Il Master in Robotics si caratterizza per l'impronta fortemente internazionale (è tenuto interamente in inglese), per la multimedialità (le lezioni vengono registrate e sono fruibili in streaming) e per una forte collaborazione con le imprese del settore.

Proprio grazie a questa forte collaborazione il Master ha potuto contare, nella scorsa edizione, sul sostegno fattivo di aziende impegnate nell'innovazione, che hanno messo a disposizione degli studenti quattro borse di studio a copertura integrale delle spese di iscrizione e frequenza al corso. Per dare la giusta visibilità all'impegno di aziende e studenti del Master, l'Università di Trieste convoca una Cerimonia di consegna ufficiale delle borse di studio messe in palio dalle aziende Wartsila, Danieli, EuroTech e CMA Robotics.

Saranno presenti alla Cerimonia il Rettore dell'Università di Trieste, Maurizio Fermeglia, i docenti del Master e i rappresentanti delle aziende finanziatrici, che stanno dando agli studenti vincitori anche l'opportunità di svolgere il tirocinio presso le loro strutture.