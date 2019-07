Ricordo del partigiano Ferdinando Tacoli

Sabato 6 luglio ricorrono 75 anni dalla morte di Ferdinando Tacoli, ucciso in un agguato da parte dei tedeschi ad Adegliacco.

L’Associazione Partigiani Osoppo lo ricorderà con una cerimonia che avrà inizio alle 10:45 con ritrovo presso la chiesa Parrocchiale di Adegliacco. Seguirà una breve cerimonia religiosa con la posa della corona sulla lapide che lo ricorda e successivamente la presentazione del libro di Sergio Sarti che l’Apo ha voluto ristampare aggiungendo alcuni brani e alcune riflessioni a cura di Roberto Tirelli e Fabio Verardo. Saranno presenti i sindaci di Tavagnacco e di Moruzzo (il paese dove ha vissuto e tuttora vive la famiglia Tacoli). Saranno presenti anche i rappresentanti di Monza, città molto legata ai Tacoli che lì vissero per lunghi anni prima di venire in Friuli.



Ferdinando Tacoli comandava un gruppo di tre partigiani della Brigata Osoppo, che si erano presentati con un camioncino presso uno stabilimento di scarpe di Adegliacco. Le scarpe erano un indumento indispensabile per gli uomini in montagna. Si trattava di andare li e contrattare con i proprietari l’acquisto delle scarpe. All’arrivo del camioncino già c’erano alcuni tedeschi nascosti dentro lo stabilimento che li stavano aspettando. Ferdinando bussa tenendo il mitragliatore Sten in mano. Segue la raffica che lo abbatte al suolo. Si avvicinano i tedeschi e Ferdinando riprende a sparare falciandone tre che restano uccisi per terra. Inevitabile la sparatoria che si conclude con la uccisione di Ferdinando. Gli altri due che erano con lui riescono a scappare nella campagna circostante. Così muore un marchese partigiano. Testimonianza di una gioventù entusiasta e ricca di ideali, capace di condividere la triste condizione in cui l’Italia si era cacciata e al tempo stesso trascinatrice per tutti coloro che si sentivano tiepidi.



“Ferdinando Tacoli. Il marchese partigiano” questo è il titolo di un libretto sottile che Sergio Sarti, uno dei docenti più brillanti che il Friuli abbia avuto, ha dedicato a, il giovane rampollo di questa antica famiglia originaria di Reggio Emilia e prima ancora di Pisa, trasferitasi poi in Friuli fra le due guerre. Il libro di Sarti fu stampato nel 1993 e ora viene riproposto in una edizione ampliata con i contributi di Roberto Tirelli e Fabio Verardo che aiutano a comprendere la figura di Ferdinando e della sua famiglia che diede un contributo importante alla Resistenza. Infatti oltre a Ferdinando fecero parte delle Brigate Osoppo anche il fratello Federico (che poi fu per lunghi anni presidente dell’APO) e la sorella Maria Pia che ci ha lasciato un diario (tuttora inedito) che costituisce una importante testimonianza della Resistenza osovana.