Ridurre l'inquinamento urbano con Noemix

Saranno presentati lunedì 25 marzo a Udine, a Palazzo Belgrado, i risultati della ricerca realizzata dall’Università di Trieste nell’ambito del progetto europeo Noemix sulle flotte di veicoli di proprietà di oltre settanta pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia.

Noemix è un progetto europeo finanziato dal programma Horizon 2020 che si rivolge alle PA del territorio regionale del Fvg, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento urbano causato da mezzi a motore, aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e contribuire quindi alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

Il progetto prevede, in particolare, il passaggio dal modello attuale, basato sull’acquisto di auto a combustione interna, a uno imperniato su un servizio centralizzato “chiavi in mano” di mobilità elettrica gestito da operatori privati. Quest’ultimo include non solo il noleggio di veicoli elettrici e la predisposizione di un software di gestione e ottimizzazione della mobilità delle Pubbliche Amministrazioni, ma anche l’installazione di infrastrutture di ricarica e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Durante l’incontro saranno illustrati i risultati derivanti sia dalle analisi sui fabbisogni di mobilità delle flotte aziendali sia dai sopralluoghi effettuati propedeutici al dimensionamento delle infrastrutture di ricarica. Inoltre saranno presentate le prossime fasi progettuali.