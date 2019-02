Rievocazione storica dell’incontro tra Lucina Savorgnan e Luigi da Porto

Martedì 26 febbraio, alle 18, si terrà a Udine, in piazza Venerio, la Rievocazione Storica, patrocinata dal Comune, dell’incontro tra Lucina Savorgnan e Luigi da Porto, i due giovani appartenenti alla nobiltà locale alla cui vicenda si è ispirato Shakespeare per la tragedia “Giulietta e Romeo”.



Il luogo di piazza Venerio non è casuale. Qui infatti, nell’area in cui sorgeva il Castello della famiglia Savorgnan, scoppiò l'amore tra i due giovani, il 26 febbraio del 1511.



Presenzieranno all’evento il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, l’Assessore al Turismo, Maurizio Franz, Albino Comelli, Coordinatore del Comitato Giulietta e Romeo, che in quest’occasione festeggia la millesima iniziativa legata alla storia di Lucina e Luigi, il sindaco di Osoppo, Paolo De Simon, il sindaco di Rivignano-Teor, Mario Anzil, l’assessore alla cultura del Comune di Pasian di Prato, Paolo Montoneri, l’assessore alla cultura del Comune di Cividale del Friuli Angela Zappulla e Patrizia Bisson, presidente dell'Associazione Friuli-Francia di Parigi.



Nel gazebo che sarà installato in piazza saranno esposti depliant e riproduzioni di quadri di artisti relativi alla vicenda e saranno offerti in dono ai partecipanti i libri di Albino Comelli “Giulietta e Romeo: l'Origine Friulana del Mito” e “L’Origine Friulana di Giulietta e Romeo: una Leggenda diventata Storia”, il primo sulle ricerche storiche, il secondo sulle iniziative svolte in oltre quindici anni, e il libro “Amore e morte” di Gianfranco Ellero.