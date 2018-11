Rifiuti in piazza fa tappa a Fiume Veneto

Ambiente Servizi parteciperà domani, martedì 20 novembre, all'evento “Rifiuti in piazza” promosso dall'Arpa del Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento è fissato in piazza Des a Fiume Veneto, dove arriveranno i camion della raccolta e alcuni esperti illustreranno che cosa c'è esattamente dentro ai rifiuti che noi gettiamo.



L'iniziativa si svolge In occasione della settimana europea della riduzione dei rifiuti la Regione autonoma e oltre all'Arpa. Vede partecipi la Regione, i Comuni e i gestori della raccolta differenziata, tra i quali Ambiente Servizi. Gli esperti parleranno della prevenzione della produzione rifiuti e delle azioni previste dall'apposito Piano Regionale, toccando poi con mano e valutando direttamente la qualità della raccolta effettuata. Saranno separate e illustrate le tipologie deii materiali presenti. Con il gestore sarà infine valutato se i materiali sono stati racccolti correttamente o meno.