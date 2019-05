Rinascimento rurale, anche Agrifood Fvg a 3BiR3

L’agenzia di cluster regionale Agrifood Fvg parteciperà in qualità di relatore a 3BiR3, l’importante evento internazionale sulla bioeconomia che si terrà a Trieste il 23 e 24 maggio. La bioeconomia e la bioindustria aprono la strada ad una società più innovativa, efficiente nella valorizzazione delle risorse e competitiva.

L’obiettivo è conciliare la disponibilità futura di cibo con un parallelo e sostenibile utilizzo delle risorse biotiche rinnovabili a fini industriali, garantendo nel contempo la protezione ambientale. 3BiR3 riunirà scienziati e responsabili delle politiche di implementazione della bioeconomia nelle Regioni europee, con particolare attenzione all’Europa centrale e orientale. L’evento si configura come tavolo di discussione e confronto, al fine di dimostrare come la scienza e la ricerca avanzate siano motori efficaci per la riqualificazione dei territori rurali, anche attraverso l’esempio virtuoso del progetto Interreg Italia - Austria 2014-2020 InCIMa.

Gli esperti di Agrifood Fvg, in particolare, interverranno durante la seconda giornata di incontri in merito alla possibile alleanza tra la produzione primaria nelle aree rurali e la bioindustria, illustrando e analizzando anche casi concreti.