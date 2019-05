Riviera Nord e Lignano Sabbiadoro: la nuova sfida per un turismo sostenibile

Martedì 14 maggio, a Lignano Sabbiadoro, si parlerà del futuro di Riviera Nord, una delle aree più pregiate dal punto vista ambientale. L'incontro “Riviera Nord e Lignano Sabbiadoro. Gestire la biodiversità e un turismo sostenibile”, in programma dalle 16 nella sala convegni della Terrazza a Mare, sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione e sulle prospettive di valorizzazione dell'area Sic (Sito di interesse comunitario), situata nel territorio di Lignano Pineta e di proprietà della Pineta Mare Lignano Spa, società che riunisce un gruppo di imprenditori di Veneto e Friuli Venezia Giulia.



L'incontro sarà aperto dall'intervento introduttivo del sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto. A seguire il legale della proprietà, Simonetta Rottin, illustrerà la situazione dell’area, le possibilità di sviluppo ad essa riconosciute dalle norme vigenti e il percorso procedimentale scelto per l’attuazione di tali prerogative, mentre il docente universitario Giovanni Abrami inquadrerà il contesto dal punto di vista della tutela ecologica e delle prospettive ecologico-ambientali future. Chiuderà il programma di interventi l'architetto Francesco Fabris, che presenterà una proposta di studio di fattibilità per la valorizzazione del sito.



La seconda parte del convegno inizierà alle 18.30 e coinvolgerà rappresentanti di istituzioni e categorie del territorio che si confronteranno sulle prospettive del sito attorno ai due tavoli dedicati al turismo e all'ambiente, coordinati rispettivamente da Magda Antonioli ed Edoardo Croci, entrambi docenti dell’Università Bocconi di Milano. I risultati dei lavori saranno pubblicati successivamente sul sito dedicato all’iniziativa www.lignano-rivieranord.it dove si possono inviare sin da ora suggerimenti, anche in vista dell’incontro del 14 maggio.

La partecipazione all'incontro è libera fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli interessati potranno pre-accreditarsi scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@lignano-rivieranord.it.