L’Automazione dei Processi Aziendali è un insieme di tecnologie che consente ai differenti sistemi informativi e software di cooperare tra loro e di percepire, comprendere, agire e imparare come se fossero un essere umano in azione. L'evento, in programma il 16 maggio, alle 17.30 a Friuli Innovazione, permetterà di discutere come l'introduzione della Robotic Process Automation impatterà sul mondo del lavoro e sull'efficienza delle Imprese. In particolare, come l’RPA può cambiare la definizione di “lavoro umano” nel mondo dell'Industria 4.0 e le linee guida per fare implementazioni di RPA ad alto valore aggiunto per le Imprese.

L'evento è aperto a tutti (persone, professionisti, aziende ed associazioni), tramite iscrizione su Eventbrite.