Roxana Polino è Miss Miluna Adriatico

Il suggestivo scenario del giardino del ristorante Adriatico di Villotta di Chions ha fatto da sfondo all’elezione di “Miss Miluna – Adriatico”, titolo valido per “Miss Italia 2019”. Roxana Polino, 22 anni di Pordenone, studentessa universitaria di sociologia, con la passione per lo sport, si è aggiudicata il primo titolo in palio; due i principali motivi che hanno spinto Roxana a partecipare a Miss Italia: la voglia di divertirsi e di provare nuove emozioni.

Le altre fasce in palio sono state assegnate a: Giulia Magagnin, 19 anni, impiegata di Cordenons “Miss Rocchetta Bellezza”; al terzo posto, Chiara Fregona, studentessa 19enne di Sedico (Bl); Selita Fiaschetti, 19 anni di Sequals, studentessa in fotografia e regia quarta classificata; quinta, Manuela Pischiutta, 22 anni geometra di San Daniele del Friuli; al sesto posto, Nicole Buttafuoco, parrucchiera diciottenne di Belluno.

Roxana Polino, Giulia Magagnin e Chiara Fregona sono ammesse alle finali regionali di “Miss Italia” in Regione in programma nei mesi di luglio e agosto ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia”, giovedì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro. In occasione della selezione al Ristorante Adriatico è stato assegnato a Valentina Bon, 17 anni di Pordenone studentessa al liceo di scienze umane, il titolo di “Miss Mascotte Adriatico”.

"Miss Mascotte" è un titolo riservato a ragazze non ancora maggiorenni che vogliono comunque iniziare il percorso di selezioni per "Miss Italia" e conquistarsi un posto alle finali regionali nel 2020. Può partecipare a "Miss Mascotte" chi compie diciassette anni entro il 25 agosto 2019. La selezione, organizzata dalla direzione del Ristorante Adriatico è stata coordinata da Paola Rizzotti e presentata da Michele Cupitò; molto apprezzate le esibizioni al sax e clarinetto del maestro Gianni Favro in arte “Gianni Sax Live”.

Per iscriversi a “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” esclusivista regionale, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.