Sacile, nuove luci al polisportivo XXV Aprile

Il nuovo campo sintetico, nel complesso polisportivo del XXV Aprile-Aldo Castenetto di Sacile, avrà anche un nuovo impianto di illuminazione.

Lo ha deciso l’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Spagnol, che ha inserito nell’ultimo assestamento di bilancio la cifra di 150mila euro, come da stima preventiva dell’ufficio tecnico municipale. La nuova superficie di gioco possiede grandi potenzialità in termini di utilizzo, da parte delle società sportive e da parte dei gruppi amatoriali, ma l’illuminazione esistente, eseguita in passato in modo piuttosto “artigianale”, era calibrata solo per lo svolgimento delle sedute di allenamento.

I pali di sostegno, inoltre, versano in condizioni precarie, e la loro sostituzione necessita delle prescritte verifiche strutturali, stabilite dalle normative vigenti, che comporteranno anche il completo rifacimento delle opere di fondazione. Nel corso dei lavori per la superficie sintetica era stato comunque predisposto un anello utile per il passaggio dei nuovi cavi elettrici. Il nuovo impianto di illuminazione garantirà la possibilità d’impiego anche in occasione di incontri ufficiali in orario serale, caso piuttosto frequente durante le stagioni più fredde, con le giornate più corte.

La superficie sintetica era stata decisa per compensare la trasformazione del campo di via Carducci in Parco Urbano, i cui lavori sono già stati consegnati all’impresa appaltatrice. Il prossimo passo, per l’impiantistica sportiva, sarà legato alla nuova scuola di via Flangini dove, insieme alle aule scolastiche e alla mensa, è prevista la realizzazione di una palestra polivalente, utilizzabile in orario extrascolastico anche con la presenza di pubblico (circa 120 persone) venendo incontro alla grande domanda presente in città.

Inoltre, sulla stessa area è previsto un nuovo campo da gioco scoperto, anch’esso polivalente, in erba naturale, dotato di spogliatoi indipendenti, dimensionato per lo svolgimento dell’intero ciclo di gare del calcio giovanile. Questi ulteriori interventi offriranno una risposta alle molte attese dei sacilesi in tema di strutture a disposizione per la pratica sportiva, colmando le “storiche” carenze di cui soffre la città.