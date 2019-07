Saldi, al Città Fiera arriva la serata di shopping

È ormai tutto pronto per la partenza ufficiale dei saldi, sabato 6 luglio. Per l'occasione il centro commerciale Città Fiera regalerà due ore aggiuntive di shopping con l’apertura prolungata fino alle 22.

Tante le occasioni da non perdere accompagnate per l’occasione da un’anteprima del Mittelfest che porterà nelle gallerie dello shopping il Caravan Show a partire dalle ore 16.00. Un vero e proprio carrozzone circense, un contenitore di meraviglie che viaggia trainato da 4 biciclette che alternerà momenti di spettacolo e rocamboleschi spostamenti.