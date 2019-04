Sale l’attesa per la Pedalata del Cormor

La Ciclo Assi Friuli è al lavoro per la prima delle pedalate non competitive della stagione che, come le altre che seguiranno, intende favorire l’uso della bici, ma anche fare conoscere scorci del nostro paesaggio, promuovendo così il turismo slow. L’appuntamento è per mercoledì 1 maggio, quando andrà in scena l’11esima edizione della Pedalata del Cormor. Alla riuscita dell’evento, inserito nel Tavolo a pedali patrocinato dal Comune di Udine, collabora anche il Cis Tavagnacco.

Ritrovo al Cis (via Madonnina-Tavagnacco) con iscrizioni dalle 8.30. Partenza alle 10 per raggiungere Feletto Umberto, Colugna e successivamente, attraverso la ciclovia Alpe Adria, ingresso nel Parco del Cormor per poi entrare a Udine (con ristoro in piazzale Diacono). Ulteriore pedalata lungo piazzale Osoppo, Chiavris, Molin Nuovo e – per la “Ciclabile delle rogge” - Cavalicco e Adegliacco e ritorno al punto di partenza.

A Tavagnacco, in occasione della storica Festa degli asparagi, per i partecipanti della pedalata ci sarà l’opportunità di gustare un assaggio delle specialità della sagra. Su prenotazione, funzionerà dalle 8.30 a Udine (piazza Primo Maggio, davanti all’ufficio PromoturismoFvg) un servizio gratuito di trasporto delle bici sino a Tavagnacco. Informazioni 335-7760496.