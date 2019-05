San Vito, al via Piazza in Fiore

Piazza in Fiore 2019, si parte: venerdì 24 maggio alle 18 grazie all'impegno della Pro Loco cittadina, piazza del Popolo di San Vito al Tagliamento sarà completamente trasformata in una grande giardino che omaggerà sia la tradizione mediterranea che quella nordica dell'architettura del paesaggio, grazie alle creazioni di Franco Porcellato, maestro vivaista vincitore di medaglie d’onore alla prestigiosa fiera del settore giardino Euroflora.

Colpisce soprattutto la fontana monumentale, alta oltre 2 metri, che domina la sezione mediterranea insieme a due ulivi storici. Piazza in Fiore è anche un momento atteso dal commercio cittadino, visto che grazie alla collaborazione con Ascom, i negozi rimarranno aperti nei giorni della manifestazione contribuendo a creare quel volano economico così importante per ogni festeggiamento paesano. In quest'ottica rientrano anche i due chioschi, quello del ristorante “Da Elio” in piazzetta Stadtlohn e quello della stessa Pro Loco al parco Rota, con tante specialità. Spazio anche all'accoglienza turistica: alle 15 di domenica 26 maggio visita guidata in centro storico a cura di PromoTurismoFvg.

Nel primo weekend di Piazza in Fiore tanti gli eventi in programma. Il primo in assoluto l'inaugurazione della mostra "Acquavisione" nella torre Scaramuccia alle 18.30 di venerdì 24 maggio con gli istruttori ambientali Fipsas che offriranno anche un "aperitivo ambientale". Per la musica si parte, sempre venerdì 24 maggio alle 20.30, in parco Rota con il concerto del duo “22 elementi – esegesi di emozioni musicali”, composto da Roberto Zuardi e dal maestro Giovanni Molaro, con la partecipazione speciale di Martina Pilosio al violoncello e Roberto Rossi alla chitarra. Viaggiando tra le note di interpreti internazionali e non, saranno presentati al pubblico in chiave acustica una serie di brani che renderanno piacevole la cena nel chiosco della Pro Loco.

Ecco gli eventi del resto del fine settimana. Tutto il giorno mercatini "Voglia di Piazza in Fiore" sabato 25 maggio e domenica 26 maggio (giorno in cui ci sarà anche la mostra del Gruppo Bonsai San Vito solo la Loggia). Sabato 25 maggio, la musica riparte con il concerto a cura dell’Orchestra a Plettro sanvitese alle 17 nella Loggia comunale, poi, da non perdere un doppio appuntamento. Alle 21 all’interno del Parco Rota, di fronte al chiosco della Pro San Vito, sul palco si esibiranno i Good Vibrations, gruppo consolidato che propone in chiave acustica le canzoni degli artisti più affermati della scena internazionale. In Piazza del Popolo invece, sempre alle 21, il gruppo Folk33078 in collaborazione con il gruppo Balli Popolari di San Vito al Tagliamento, darà vita alla festa a ballo con “Orquestrina Trama”. Si prosegue domenica 26 maggio, con dalle 10 alle 13, la grande festa delle bande: concerti itineranti nei palazzi storici del centro e alle 13 grande un concerto in Piazza del Popolo con quattro bande insieme: Società Filarmonica di Valeriano, Banda Musicale di Porcia, Banda di Sutrio e Filarmonica Sanvitese. Più tardi, alle 18.30 in piazza del Castello, la Danza delle rune, lo spettacolo di danze orientali, etniche e tribali organizzato da Asd Fuxia Dance. Da non perdere, alle 19.30, al Parco Rota, i “Carry and The Same”, un gruppo che propone musica a 360° in chiave acustica.

Tante le proposte dedicate alle famiglie con bambini. Sabato 25 maggio dalle 15.30 alle 19.30 animazione per bambini con giochi giganti: forza 4, tiro ai barattoli, tiro agli anelli, tria e altro in Piazza del Popolo. Domenica 26 maggio, esercitazioni, attività e giochi per bambini. Durante la giornata, nella loggia comunale, vi saranno esercitazioni collettive di rianimazione cardiopolmonare, dimostrazioni di manovre di salvavita pediatrica e di uso del defibrillatore, ccura de La Croce Rossa Italiana, comitato di San Vito al Tagliamento-Azzano Decimo.

Quattro le mostre visitabili durante le festa di primavera. Al Castello fino al 16 giugno è visitabile la mostra A che fare con la verità - Pitture dal 1997 al 2012 di Luigi Molinis (la mostra è aperta sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18). Nel Cavedio del Comune, Tratti in bianco e nero di Rosellina Castellerin (la mostra è aperta negli orari degli uffici comunali). All’antico ospedale dei Battuti, fino al 2 giugno, è aperta la mostra Sculture: idee e forme di Giuseppina Biason (la mostra è aperta venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30). Fino al 2 giugno, sempre ai Battuti, anche la Collezione Claps - poesie dipinte, connubio tra poesia ed art di Luciana Tiziani. In occasione di questa mostra, il 1 giugno è organizzato un evento speciale: la recitazione di poesie con accompagnamento musicale. La mostra è aperta il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. Inoltre sarà possibile visitare il museo della vita contadina “Diogene Penzi”, il museo civico Federico De rocco con i nuovi allestimenti e il museo civico archeologico Federico De Rocco.

PARTNER - L'associazione Pro San Vito ringrazia il Comune di San Vito al Tagliamento, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, tutte le aziende e gli sponsor, l'Ascom, il Centro diurno Anziani, la Casa di riposo, la Parrocchia di San Vito, la Protezione civile, la Croce rossa, la Filarmonica Sanvitese, Vivai Porcellato e tutti i volontari che collaboreranno alla realizzazione della manifestazione.