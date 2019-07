Sappada, fine settimana tra artigianato e borgate storiche

Venerdì 19 luglio a Sappada, tra le Borgate storiche che rientrano nei Borghi più Belli d’Italia, si aprirà la tre giorni di “Borgate in Festa” con esposizioni e mercatini dedicati all’artigianato.

Oggetti e creazioni faranno bella mostra lungo le vie delle borgate, dove sarà possibile anche ristorarsi presso i chioschi presenti.

L’articolato programma prevede tra l’altro la presenza degli amici di Cividale che grazie alla manifestazione “Frico solidale per Sappada”, da loro organizzata, hanno donato un importante contributo a sostegno dei danni causati dall’uragano Vaia.

La loro partecipazione vedrà oltre ad uno stand enogastronomico dedicato al Frico, sabato 20 alle 14.00 la sfilata dei “Tamburi medievali di Cividale” e domenica 21 la gara “Men vs Frico” con i Campioni del Friuli mangiatori di Frico che lanceranno la sfida a quanti vorranno cimentarsi in questo impegnativo match.

Non mancheranno le attrazioni per i bambini ai quali sarà dedicata un area attrezzata con giochi gonfiabili ad uso gratuito e sabato alle ore 16.00 l’intrattenimento “Che storie …a merenda”.