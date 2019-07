Sara Pandin di San Daniele è Miss Rocchetta Fvg

Nella piazza di Moggio Udinese, Sara Pandin si è aggiudicata il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia” conquistando così l’accesso alle “prefinali nazionali” di “Miss Italia”.

Sara, 18 anni di San Daniele del Friuli, ha conseguito la maturità al liceo scientifico ed ora a settembre, proseguirà gli studi all’Università Bocconi di Milano al corso di economia e management; i suoi hobby sono la lettura e lo studio della filosofia e il personaggio televisivo preferito è Paola Cortellesi. Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò e organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Moggio Udinese, in collaborazione con l’agenzia “modashow.it” di Paola Rizzotti, esclusivista di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia, ha visto le concorrenti protagoniste di una serie di sfilate in abito elegante, body e costumi da bagno d’epoca degli anni ’50 e ’60, che sono state intervallate da esibizioni, molto apprezzate della cantante Sara Ciutto.

Per iscriversi alle prossime selezioni di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia (lunedì 29 luglio in Piazza a Duino Aurisina e venerdì 2 agosto in Piazza a Cordenons), è possibile contattare direttamente la responsabile regionale Paola Rizzotti, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

