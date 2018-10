Scienza e mostri nella settimana di Halloween

Domenica 28 ottobre, alle ore 15.00, nel laboratorio “Scienziati della domenica: Chemical Monster”, i bambini da 5 a 10 anni si divertiranno a inventare il loro personale mostro, che grazie a spettacolari e “vulcaniche” reazioni chimiche si trasformeranno in creature sorprendenti e prodigiose.

Il costo è di € 7,00 a bambino, comprensivo di ingresso al museo. Iscrizioni via mail a iscrizioni.pn@immaginarioscientifico.it

Domenica dalle 10.00 alle 18.00 si potrà poi visitare l'Immaginario Scientifico, con gli “exhibit hands-on” da provare, manipolare e sperimentare per entrare in contatto con la scienza attraverso l'esperienza diretta. Nello spazio dedicato alle multivisioni Sotto lo stesso cielo permette di fare un viaggio virtuale da polo a polo, attraverso il nostro variegato pianeta, alla scoperta delle diverse zone climatiche, dei paesaggi, delle faune e delle culture umane. Nel planetario del museo, ogni ora dalle 15.00 si può partecipare a una visita guidata, alla scoperta dei segreti della volta celeste e delle costellazioni visibili in questo periodo dell'anno.



Mercoledì 31 ottobre: Notte Immaginaria

Zombie, mummie, lupi mannari: sono i protagonisti della notte di Halloween, ma da dove nascono i miti e le leggende che li riguardano? Spesso dalla scienza! Mercoledì 31 ottobre 2018, all’Immaginario Scientifico di Pordenone torna per i bambini da 7 a 11 anni la notte al museo più spaventosa che ci sia, dove i brividi sono assicurati!

Si dice che le leggende metropolitane siano storie vere dal contenuto inquietante e quasi inverosimile, tramandate oralmente. Ci siamo fatti coraggio, le abbiamo ascoltate tutte, e ora siamo pronti per raccontare le più spaventose ai bambini intrepidi e coraggiosi che vorranno passare le ore più buie del 31 ottobre all’Immaginario Scientifico. Insieme scopriremo che in questi racconti il sapere si mescola alla magia, la tecnica agli incantesimi, ma che spesso tutto nasce da un importante tema scientifico o progresso tecnologico: l’intelligenza artificiale, il sequenziamento del genoma o le modificazioni genetiche, la spiegazione del sonnambulismo.

Al termine della serata i bambini si accampano nelle sale del museo, ognuno con il suo sacco a pelo, per vivere l'esperienza di dormire fuori casa, in compagnia della scienza e di tanti nuovi amici!

Il costo è di € 39,00 a bambino (€ 35,00 ridotto “fratello/sorella”). Iscrizioni via mail all’indirizzo iscrizioni.pn@immaginarioscientifico.it.