Scuola di Cittadinanza con Arci Servizio Civile

Prosegue la «Scuola di cittadinanza» del progetto SpaziAttivi, il percorso formativo dedicato ai volontari di servizio civile e ai giovani impegnati nella cittadinanza attiva. Il secondo appuntamento si terrà sabato 9 marzo, a partire dalle 14:00 presso lo Spazio Rosa del Parco di San Giovanni a Trieste, e avrà come focus il tema delle discriminazioni. La «Scuola di cittadinanza» di SpaziAttivi è un percorso che affronterà alcuni dei temi fondamentali della nostra contemporaneità che stanno alla base dell’impegno di Arci Servizio Civile nel campo della cittadinanza partecipata: è una scuola che non proporrà lezioni frontali o conferenze ma si fonderà sul confronto e sul dibattito, mettendo in atto metodologie didattiche basate sulla partecipazione attiva. La «Scuola di cittadinanza» si terrà a Trieste e in altri luoghi della nostra Regione e offrirà ai volontari di Servizio Civile, ai giovani impegnati nella cittadinanza attiva e a tutti gli interessati alle tematiche civili un’esperienza formativa tramite metodologie non-formali e laboratoriali.



Si svolgerà nei fine settimana e sarà condotta da relatori qualificati, provenienti da associazioni ed enti impegnati in svariati settori della cittadinanza attiva. La giornata di sabato 9 marzo approfondirà le diverse questioni connesse a un tema così attuale e delicato come quello dell’approccio alle diversità tramite metodologie non formali e laboratoriali, fondate sul confronto, sul dibattito e sulla partecipazione attiva. Il programma si snoderà attraverso l’analisi delle diverse forme dell’esclusione e dell’inclusione, dell’etichettamento della diversità e delle dinamiche sociali connesse a questi fenomeni, permettendo ai partecipanti di elaborare una serie di strumenti critici per analizzare la realtà circostante e prendervi parte attivamente. Oltre a dei momenti di confronto di gruppo e a un’introduzione che fornirà gli elementi di base sull’argomento, buona parte della giornata sarà dedicata a dei laboratori che permetteranno ai partecipanti di toccare con mano il tema delle discriminazioni, indagando gli effetti che si innescano quando subentrano meccanismi di esclusione all’interno dei gruppi.



La «Scuola di cittadinanza» proseguirà sempre a Trieste il 6 e il 7 aprile sul tema questioni ambientali (a cura di Legambiente) e il 23 e 24 aprile a Pinzano al Tagliamento nella pedemonana pordenonese sui beni comuni; il percorso proseguirà poi nelle settimane successive con approfondimenti sugli stereotipi, il volontariato europeo, lo sport per tutti e un con laboratorio di progettazione partecipata. SpaziAttivi prevede una serie articolata di azioni negli ambiti della promozione del volontariato e dei valori della solidarietà, dell’inclusione sociale, dell’educazione civica, della salvaguardia ambientale e del Servizio Civile. Il progetto, infatti, si pone come obiettivo la promozione di una cultura del volontariato di alta qualità.



SpaziAttivi è un’iniziativa del progetto «Culture della Solidarietà», promosso da Arci Servizio Civile e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. SpaziAttivi vede la partecipazione di numerosi partner e collaboratori tra associazioni del terzo settore, soggetti privati e istituzioni pubbliche: Amis, ARCI Trieste, ASC di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, Associazione del Bangladesh, Associazione per la cooperazione italo peruviana, Associazione Colombia Terra Magica, Bioest, Circolo VerdeAzzurro - Legambiente, Il Progetto, #MaiDireMai-#NikoliRečiNikoli, Mano Aperta, Monte Analogo, Oltre Quella Sedia, RadioInCorso, Senza Confini Brez Meja, UISP FVG e Pordenone, ZSKD Gorizia, Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin ONLUS, ICS - Ufficio Rifugiati Onlus, Comuni di Sgonico-Zgonik, Muggia, Muzzana del Turgnano e Pinzano al Tagliamento. Gli eventi, i laboratori, i tirocini e la scuola di cittadinanza saranno aperti liberamente e gratuitamente al pubblico giovane della nostra Regione. Il forum dei volontari di Servizio Civile sarà invece dedicato esclusivamente ai volontari di Servizio Civile. Arci Servizio Civile è la più grande associazione di scopo in Italia dedicata al Servizio Civile. In ambito regionale, la rete di ASC conta decine di partner, e coinvolge un centinaio di giovani volontarie e volontari tra Servizio Civile Solidale, Servizio Civile Universale e Servizio Volontario Europeo.