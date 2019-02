Scuola e identità: siamo ignoranti a casa nostra

È approdata in Consiglio regionale la revisione della legge sul diritto allo studio. Tra le varie cose che cambiano, ci sono anche gli interventi per l’integrazione degli alunni figli di immigrati. L’idea della giunta, recepita dal consiglio, è quella che gli interventi ‘interculturali’ siano sostituiti con “iniziative volte alla valorizzazione dell’identità culturale regionale”. Una domanda però sorge spontanea: qual è “l’identità culturale regionale”? Dalle parti di piazza Unità si giura che sia quella di Trieste, mentre ai friulani non par vero di insegnare la marilenghe a chi arriva da fuori. Ma se l’immigrato arriva a Grado o Marano? E se si ferma in Valcanale? Quale identità imparerà tra quelle che si abbracciano sui Tre Confini? Forse sarebbe stato più prudente scrivere “delle identità culturali della regione”, così da far capire che si propone un modello plurale e non una sola identità, qualunque essa sia.



Ma quel che veramente colpisce è che si voglia insegnare agli immigrati cose che, invece, agli autoctoni non si insegnano: storia e geografia del Friuli sono escluse a priori dai programmi scolastici, la lingua è sopportata più che insegnata, e solo un manipolo di volonterosi si fa carico di questi temi, gli stessi che invece si ritiene cruciale insegnare agli immigrati, mentre noi possiamo fieramente restarcene “ignoranti a casa nostra”.



Volete una controprova? Basta dare un’occhiata al nuovo libro di Roberto Meroi, “Tutto quello che non hai mai osato chiedere sul Friuli”: 160 domande a risposta multipla sulla nostra regione, un quiz divertente - ma anche assolutamente rigoroso - a cui ogni suo abitante che si rispetti dovrebbe saper rispondere. Perché al suo interno si parla della storia e della geografia, degli artisti che ne hanno abbellito chiese e palazzi, degli imprenditori e degli sportivi che hanno portato alto il nome del Friuli nel mondo. E in molti casi ci si trova di fronte al fatto che, sentendosi inguaribilmente malati di provincialismo, abbiamo finito per dimenticarci di imparare a essere friulani. Ci proclamiamo “padroni a casa nostra”, ma sappiamo a malapena dov’è l’atrio. E arrivati all’attaccapanni, già ci perdiamo.



E allora, perché non si prende spunto da libri come quello di Meroi per affrontare finalmente in maniera seria il tema di “rialfabetizzarci nella nostra storia”? Perché pretendere che siano solo gli immigrati a farlo? Aiutiamoci a casa nostra, finchè siamo in tempo!