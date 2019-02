Scuola friulana in black out da quindici anni

Sempre più lontana, sempre più distante: questa è la triste condizione della scuola oggi in Friuli rispetto al contesto in cui opera, ai suoi studenti e alle loro famiglie, alla missione che dovrebbe compiere sul territorio di appartenenza e che potrebbe renderla davvero un’esperienza unica, appagante, utile. Le scuole friulane sono come tanti ufo disseminati nelle città, nei paesi, nei centri e nelle periferie più o meno grandi della Regione. Rapiscono i bambini fin da quando sono piccolissimi e poi li rivomitano fuori quando ormai sono diventati adulti, cittadini che dovrebbero essere in grado di votare, esercitando libero pensiero, senso critico e capacità di scelta. Un black out che perdura per almeno una quindicina di anni.



Non esiste nulla infatti al di fuori delle aule e della supponente autoreferenzialità dei sacerdoti del programma, categorico morale da completare a tutti i costi. Le si potrebbero tenere ovunque, le lezioni di questo tipo, perché non farebbe una reale differenza: sulle falde del Kilimangiaro o lungo le spiagge di un’isola delle Galapagos o addirittura su Marte. Perché attualità e territorio non hanno diritto di entrare nella nostra scuola. Non sono previsti dal programma, infatti, quel Verbo oracolare davanti al quale è sempre più doveroso piegarsi per evitare quell’incontro scomodo e imbarazzante, diciamolo, con l’esuberante richiesta di creatività e di verità che proviene degli studenti.



Poche scuse: non è soltanto l’infinita trafila di scellerate riforme, la soffocante burocrazia che toglie il respiro alla programmazione, la tristezza di una categoria - la nostra, quella degli insegnanti - che ha da tempo perso il suo ruolo sociale, scivolando agli ultimi posti della considerazione collettiva. Il fatto è che noi docenti ci siamo dimenticati di quello che dovremmo (ri)cominciare a fare sul serio: insegnare che tutto quello che si apprende è uno strumento di libertà. Un grimaldello per scassinare l’indifferenza del mondo e dischiudere la dirompente bellezza del pensiero autonomo e responsabile. O anche semplicemente una meravigliosa tavolozza di colori con cui imbrattare i numerosi muri che stanno sorgendo dovunque, dentro e fuori di noi. Una studentessa mi ha folgorato, qualche giorno fa: “Prof, me la spiega una cosa? Sembra che siate tutti così preoccupati di insegnarci come si scrive correttamente la parola coscienza, quando invece sarebbe più bello che ci insegnaste a usarla”. Dieci e lode, bambina. E bacio accademico in fronte.