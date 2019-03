Scuola mosaicisti protagonista a Bruxelles

La Scuola Mosaicisti del Friuli è stata invitata a esporre le proprie opere a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo dal 19 al 21 marzo. In questa prestigiosa cornice sarà presentata, martedì 19 marzo alle 17.30, la mostra “Mosaici FVG – Scuola Mosaicisti del Friuli” che vedrà protagoniste alcune delle opere realizzate dalle sapienti mani dei mosaicisti di Spilimbergo.

L’iniziativa è promossa dall’Europarlamentare Isabella De Monte per far conoscere la nostra regione con l’evento “Friuli Venezia Giulia. Italian European region”, in collaborazione con il Comitato regionale Fvg dell’Unione nazionale Pro Loco (UNPLI FVG).

“L’evento”, ha detto De Monte, “ha l’obiettivo di portare il Friuli Venezia Giulia in Europa e ne racconteremo le bellezze naturali, l’arte, la storia e la ricchezza della nostra enogastronomia attraverso splendide fotografie, mosaici e una degustazione di prodotti di eccellenza del nostro territorio. Non siamo più una regione periferica ma centrale nel cuore dell’Europa: dare voce alle nostre bellezze a Bruxelles per me è un grande orgoglio".

Questa esposizione è l’opportunità per far conoscere ad un nuovo pubblico un’arte che da secoli appresenta l’elemento determinante dell’identità di un territorio e della sua comunità. Dalla sua nascita nel 1922, la Scuola Mosaicisti del Friuli coniuga la forza della tradizione, sinonimo di disciplina professionale, e la sensibilità alle più innovative tendenze dell’arte contemporanea. La continua ricerca e sperimentazione, infatti, rendono unica al mondo la Scuola, il cui impegno principale è quello di formare ogni anno giovani mosaicisti, provenienti da tutti i continenti, per offrire al mosaico un futuro degno del grande passato di questa nobile arte.

La mostra “Mosaici Fvg – Scuola Mosaicisti del Friuli”, seppur breve, è dunque un’occasione per sensibilizzare il pubblico europeo e promuovere l’arte musiva, eccellenza non solo nella regione Friuli Venezia Giulia ma in Italia e nel mondo.