Scuola Superiore dell'Ateneo, al via le iscrizioni

Per l’anno accademico 2019/20 la Scuola Superiore dell’Università di Udine bandisce due concorsi di ammissione, uno per i neodiplomati che si iscriveranno al primo anno dell’istituto di eccellenza udinese, l’altro per i laureati o laureandi triennali che avranno accesso al quarto anno della Scuola. Per le future matricole i posti disponibili sono 18, di cui 10 nella classe scientifico-economica e 8 nella classe umanistica. Sei i posti disponibili per l’ingresso al quarto anno, ugualmente ripartiti nelle due classi.



Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 2 settembre per l’ammissione al I anno ed entro le ore 12 di lunedì 30 settembre per l’ammissione al IV anno. Bando, informazioni e istruzioni sulle modalità di presentazione delle domande sono disponibili online sul sito della Scuola Superiore all’indirizzo http://scuolasuperiore.uniud.it.



I candidati ammessi si iscriveranno a uno dei corsi di laurea magistrale compresi nell’offerta formativa dell’ateneo friulano (www.uniud.it/it/didattica), e seguiranno un percorso universitario integrato con corsi di approfondimento disciplinare e culturale/interdisciplinare, corsi di lingue, attività di laboratorio e seminari. Gli allievi beneficeranno dell’esonero dalle tasse di iscrizione dell’Università di Udine e di vitto e alloggio gratuiti dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno presso la sede della Scuola, a palazzo di Toppo Wassermann (via Gemona 92, Udine), o in istituto convenzionato.