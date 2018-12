Scuole aperte all'alberghiero dello Ial di Aviano

Doppio appuntamento – sabato 15 e domenica 16, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17 - con scuola aperta all’Alberghiera Ial di Aviano. Gli studenti delle medie e i genitori potranno visitare la struttura e vedere all’opera i suoi allievi. In particolare, per la giornata di sabato sono previsti laboratori di cucina, sala e pasticceria: sarà possibile assistere, dunque, ad una mise en place “in diretta”, alla produzione di dolci e cake design e, in cucina, al calcolo delle calorie di un menù. Domenica, invece, sarà tutta dedicata alla cucina molecolare, con la realizzazione di spaghetti e gelato e un laboratorio di chimica sull’alimentazione. Insomma, un’ottima occasione per conoscere la scuola e i corsi professionali, riconosciuti a livello europeo e sostenuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per diventare cuochi, camerieri di sala/bar e pasticceri. Info: www.lhofattoio.com