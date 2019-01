Scuole Superiori: il tempo della scelta

Gli studenti di “Terza media” di Carnia, Tarvisiano e Alto Friuli, che in questi giorni stanno decidendo il loro futuro percorso scolastico, sabato 12 gennaio, potranno conoscere personalmente e approfonditamente le ampie possibilità di scelta offerte dall’Isis “Paschini-Linussio” di Tolmezzo.



L’Istituto, ospitato nel “Centro studi” di Tolmezzo, cui si accede sia dall’ingresso di via 25 Aprile come pure da quello di via Ampezzo 18, apre le sue Aule e i suoi Laboratori per la seconda giornata di “Scuola aperta”.



Docenti e allievi, dalle ore 15 alle 18, presenteranno i quattro Indirizzi liceali – Classico, Scientifico, Linguistico e delle Scienze umane –; le articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing”, “Amministrazione, finanza e marketing” e “Sistemi informativi aziendali” dell’Istituto Tecnico-Economico; e i Corsi dell’Istituto professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera (che dalla Classe Terza, si articola negli Indirizzi Enogastronomia, Prodotti dolciari e industriali e Servizi di Sala e Vendita). Con lo stesso orario, sarà aperto anche il Laboratorio di Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita “Gianni Cosetti”, in via dell’Industria (di fronte allo stabilimento Ex Seima, nella Zona industriale).



La giornata si aprirà alle ore 15, in Aula magna, ove la dirigente scolastica, Lucia Chiavegato, illustrerà le principali caratteristiche dell’Offerta formativa dei vari Indirizzi.



Secondo i propri interessi, poi, tutti gli studenti della Scuola secondaria di primo grado potranno liberamente incontrare gli allievi che frequentano o hanno frequentato l’Isis “Paschini-Linussio”. E saranno possibili anche colloqui con insegnanti delle diverse discipline nonché la visita di tutti i locali scolastici. Per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di assistere e partecipare ad attività laboratoriali.



Dalle ore 15 alle 18, i referenti dell’Orientamento, Aulo Cimenti per Istituto tecnico-economico e Istituto professionale (aulo.cimenti@paschinilinussio.edu.it)e Simona De Pauli per gli Indirizzi liceali (simona.depauli@paschinilinussio.edu.it), saranno a disposizione delle famiglie per programmare delle esperienze di Stage, da svolgere in orario scolastico nelle successive giornate di gennaio. Nel sito del “Paschini-Linussio”, sono disponibili anche per chi il 12 gennaio non potrà essere a Tolmezzo il Regolamento degli stages (www.paschinimarchi.it/files/scuola_aperta/Regolamento%20stage%202018.pdf) e uno specifico modulo d’iscrizione (www.paschinimarchi.it/files/scuola_aperta/Modulo%20stage%202018.pdf).



L’Istituto tolmezzino ha predisposto, infine, dei dépliant informativi che possono essere scaricati e consultati sui propri personal computer dagli indirizzi: www.paschinimarchi.it/files/scuola_aperta/Depliant%20LICEI%202018.pdf (Licei) e www.paschinimarchi.it/files/scuola_aperta/Depliant%20IPS-ITE%202018.pdf (Ite e Ips).



Anche quest’anno, le iscrizioni per l’Anno scolastico 2019-2020 andranno effettuate attraverso il portale del Ministero dell’Istruzione (www.iscrizioni.istruzione.it/?pk_vid=fec6689d3a7a3c6415416646082b2d61), fino alle ore 20 del 31 gennaio. Per ulteriori informazioni, potrà essere consultato il sito dell’Isis “Paschini-Linussio”, all’indirizzo: www.paschinimarchi.it/index.php.