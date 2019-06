Senza lavoro, pulisce gratis la via sotto casa a Udine

La pagina Facebook 'Udine in vetrina' questa mattina ha raccontato il gesto che quotidianamente un cittadino di Borgo Stazione compie per il bene comune della sua Udine. Lui si chiama Ernest, ha 25 anni ed è originario della Nigeria. Ogni giorno impugna con la sua mano destra un manico di scopa, mentre con la sinistra tiene una paletta. Poi, senza nessuna lamentela, si mette a scopare e a ripulire gratuitamente il marciapiede del suo quartiere multietnico (pista ciclopedonale e parte della carreggiata del viale comprese). "Non ho lavoro e cosi passo il mio tempo rendendomi utile.", ha spiegato al gestore della pagina Facebook che, colpito dal suo esempio, incrociandolo ogni mattina anche ad orari improbabili, ha deciso di raccontare e divulgare la sua storia.