Settimana contro la violenza sulle donne a Pordenone

Venerdì 16 novembre sono tre gli appuntamenti della terza edizione della Settimana contro la violenza sulle donne, realizzata col coordinamento dell’assessorato Pari opportunità del Comune di Pordenone, col sostegno della della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Uti del Noncello, Carta di Pordenone, Associazione Voce Donna, In prima persona - uomini contro la violenza Cinemazero, Teatro Comunale Giuseppe Verdi, Circolo della stampa di Pordenone, che vede la partecipazione dei comuni del territorio, enti e associazioni.



Nell’Auditorium della Regione ma Pordenone, alle 8.30 si terrà il convegno “La tutela dei minori nei percorsi di protezione” organizzato da Voce Donna Onlus, UTI del Noncello e UTI Valli e Dolomiti Friulane. Incontro dedicato agli operatori del settore con la partecipazione del Garante Regionale FVG per i diritti della persona con specifica funzione di garanzia dei diritti dei bambini e degli adolescenti, del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste, dell’ Azienda Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, del Movimento per l’Infanzia (Firenze), del Centro Studi Hansel e Gretel (Torino). Quando si parla di violenza sulle donne, infatti, spesso ci ci dimentica delle conseguenze subite dai minori a tutti i livelli. Nei casi peggiori restano orfani di entrambi i genitori (il padre si suicida o viene incarcerato), ma la loro vita viene stravolta in ogni caso, sia come testimoni delle violenze, sia come stile di vita, quando le donne necessitano di percorsi di protezione.



Alle 18.30 a San Quirino (Villa Cattaneo), la consigliera di Parità di area vasta Chiara Cristini, intervistata da Clelia Delponte, parlerà delle difficoltà delle donne nel mondo del lavoro, portando storie ed esempi concreti tratti dal territorio. Sarà un modo per capire com’è la situazione in provincia e in regione relativamente a questo ambito, capire le problematiche e quali possono essere gli strumenti per affrontarle.



Alle 20.30 a Spilimbergo (Cinema Teatro Castello) si terrà infine il dibattito, moderato da Paola Dalle Molle, “Mai per amore”, a cura di Onlus Pro Ospedale di Spilimbergo e del Lions Club Maniago-Spilimbergo. Nell’occasione verrà presentato il libro “Vent’anni di Voce Donna”, volume a cura di Elisa Cozzarini nel quale il centro antiviolenza di Pordenone verrà raccontato attraverso le parole delle operatrici e delle donne che ce l’hanno fatta. Si affronterà l’ambiguità con la quale si utilizza la parola amore: quando c’è violenza (ma anche controllo, condizionamenti psicologici, ricatti affettivi, limitazione delle libertà, del pensiero e dell’azione) non è mai amore, è qualcos’altro.



Interventi di Maria De Stefano, presidente Voce Donna, Fabiana Nascimben, dirigente medica Pronto Soccorso Pordenone, CinziaMonte, commissaria di polizia, Rosanna Rovere, presidente del consiglio dell’ordine avvocati Pordenone. Letture di Michela Facca, intervento musicale di Massimo Chivilò.