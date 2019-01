Sfide tra licei: Eneide di Virgilio

Sulla falsa riga della trasmissione televisiva di successo Per un pugno di libri, le squadre del Liceo Canova di Treviso e quella del Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone, ciascuna composta di studenti di vari anni di corso, si affrontano in una gara a tema virgiliano.

Si è scelta l’Eneide di Virgilio, in quanto opera in cui trovano voce valori fondanti la cultura europea e per la sua centralità nello sviluppo della tradizione letteraria e artistica europea. La possibilità di leggere l’opera in lingua originale e di coglierne quindi le più raffinate sfumature di significato e di stile rappresenta inoltre una specificità del Liceo Classico, la cui formazione offre un’identità culturale comune agli studenti di tutta Italia. Non da ultimo, l’Eneide è argomento di studio trasversale, pur con punti di vista e obiettivi differenti, al primo e al secondo biennio del Liceo Classico e pertanto può coinvolgere i percorsi didattici di classi di studenti di età diversa.



La gara si svolge attraverso diverse tipologie di prove: quiz di apertura con una batteria di domande a risposta chiusa; riconoscimento di episodi dell’Eneide a partire da fonti iconografiche; domande a risposta aperta (lettura di un passo senza riferimenti con la richiesta di contestualizzazione); quesiti di esegesi; passo di un altro libro dell'Eneide da tradurre e commentare da un sottogruppo.

I libri, oggetto delle due partite, sono il I, l’inizio del poema e l’arrivo a Cartagine dell’esule Enea, e il VII, l’esordio della seconda parte del poema, quella tradizionalmente definita Iliadica, in cui il poeta si diffonde in un lungo catalogo delle armate dei nemici, i popoli ora rivali ma che a breve si uniranno per formare l’Italia romana.

La giuria è formata dai dirigenti e da docenti dei due Licei e da docenti universitari.



Quest’anno il progetto presenta un’importante novità, in quanto rientra tra le attività di Alternanza Scuola-Lavoro proposte dai due licei, attraverso le seguenti azioni:

una parte formativa, svoltasi il 28 novembre 2018, che è consistita in un seminario tenuto da docenti universitari di ambito filologico (proff. Chiara Battistella, Maria Luisa Delvigo e Marco Fucecchi) presso l’Università di Udine su come si redige un commento a un testo classico e nell’emozionante visita alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, dove il dottor Angelo Floramo ha messo gli studenti a diretto contatto con manoscritti del poema virgiliano e non solo, con miniature e con gli incantesimi del libro.



prova di realtà: ciascuno degli studenti del triennio coinvolti redige il commento a un passo (5-7 versi) di una sezione unitaria del libro VII dell’Eneide attraverso l’uso degli strumenti presentati quali il commento di Servio, i lessici e i repertori. I versi oggetto di commento sono tratti dal catalogo degli Italici alleati di Turno: VII 733-817.

Il lavoro di commento sarà presentato in occasione della partita di ritorno del 29 marzo e sarà pubblicato nei siti dei due licei.



La partita di andata si svolgerà venerdì 18 gennaio a Treviso, nella prestigiosa Sala dei Trecento, con la presenza della professoressa Chiara Battistella, associato di Letteratura latina presso l’Università di Udine, che parlerà del personaggio L’eroe Enea nel primo libro dell’Eneide, e per imparare attraverso il gioco i valori della civitas incarnati nel personaggio di Enea nel luogo della nostra civitas.



La partita di ritorno si svolgerà il 29 marzo 2019 a Pordenone e l’esperienza si concluderà il 12 aprile 2019 con un’uscita delle due squadre a Mantova, città natale di Virgilio, in una preziosa visita ai luoghi deputati alla trasmissione dell’eredità virgiliana, per mettere in contatto gli studenti con l’idea della continuità della formazione classica nella storia del nostro paese.

Il progetto mira a creare una rete di relazioni tra le due scuole e tra gli studenti all’insegna della promozione della cultura classica; è l’occasione per mettere al centro di un evento culturale numerosi studenti dei due Licei, quest’anno ben 70, al fine di valorizzarli e di incoraggiarli a mettere a disposizione dell’istituzione i loro talenti; consolida infine l’identità dei Licei proponenti come istituzioni culturali forti e propositive nel territorio.



Il progetto è stato promosso dai Dirigenti dei Licei Canova e Leopardi-Majorana, Mariarita Ventura e Teresa Tassan Viol, ideato e curato dai proff. Cristina Favaro e Alberto Pavan del Liceo trevigiano, Angela Piazza, Luigi Curtolo e Alessandra Rocco del Liceo pordenonese.