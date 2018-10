Sicuri sulla strada, sicuri sul lavoro

Quali i comportamenti e le soluzioni per prevenire gli incidenti stradali e per promuovere la sicurezza sul lavoro dei lavoratori/guidatori del Friuli Venezia Giulia? Se ne discute oggi a Udine a Palazzo Antonini con il primo di due seminari informativi voluti da Inail Friuli Venezia Giulia e il Compartimento della Polizia Stradale per il Friuli Venezia Giulia e che rientrano tra le attività dell’accordo siglato tra i due enti il 14 febbraio. L’incontro odierno e quello programmato a Trieste il 6 novembre nella Sala Tessitori (piazza Oberdan, 5) vogliono contribuire alla prevenzione degli incidenti stradali e alla promozione di corretti stili di guida e hanno come destinatari principali le categorie professionali più esposte al rischio strada come tassisti, guidatori di linea e autotrasportatori, ma sono aperti a tutta la cittadinanza e alle altre istituzioni che si occupano di sicurezza e di gestione della rete viaria.

Un recente studio della Regione ha sottolineato la gravità del fenomeno sul territorio dove, ogni anno, per incidenti stradali vengono persi sulle strade dai 2.200 ai 3.500 anni di vita sana (un conteggio relativo alle conseguenze sanitarie, non in termini generici di morti e feriti, ma di anni di vita sana persi - Daly, disability adjusted life year).

“Il rischio strada è uno dei rischi a cui siamo più esposti - ha dichiarato il direttore regionale Inail Friuli Venezia, Giulia Fabio Lo Faro - eppure la percezione comune non ne coglie la gravità. Spesso, poi, gli incidenti stradali sono anche infortuni sul lavoro: i dati regionali hanno registrato, nel 2017, 1.193 infortuni in itinere, cioè nel tragitto casa/lavoro/casa, pari all’11,4% del totale degli infortuni avvenuti. Per questo Inail è impegnata, a fianco a Polstrada, sulla sensibilizzazione di questo rischio”.