Società Operaia di Mutuo Soccorso in festa

La Società Operaia di Mutuo Soccorso festeggia la decima edizione del suo consolidato appuntamento autunnale e continuano gli appuntamenti di “Incontri” in un anno di celebrazioni ed anniversari (1918, 1968).

L’edizione di quest’anno, con il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli, propone di raccontare e rileggere alcuni importanti momenti storici sia per Cividale del Friuli ma anche per tutto il territorio nazionale.

Il secondo appuntamento “Un racconto di carte, carte che raccontano…”, si terrà domenica 18 novembre, alle ore 18 presso il Salone Sociale della sede della Somsi (Foro Giulio Cesare 14), durante il quale, la dott.ssa Maura Monti Cavaler illustrerà l’archivio storico della Somsi, dove averne curato il riordino.

L’Archivio della Somsi raccoglie storia, ma soprattutto storie di vita: a chiusura del suo riordino, un viaggio dentro la memoria alla scoperta della microstoria che si intreccia con la grande storia.

Gli appuntamenti sono aperti a tutti.