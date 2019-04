Solidarietà, arriva 'Una regione a raccolta'

Il Comitato regionale della Croce Rossa Italiana promuove sabato 4 maggio, in collaborazione con i Comitati territoriali Cri e con 40 punti vendita del Gruppo Aspiag (Despar, Interspar, Eurospar), una giornata per la raccolta di alimenti e prodotti per l’igiene da distribuire nella nostra Regione alle migliaia di persone in difficoltà.

Venerdì 3 maggio, alle 11, nella Foresteria di palazzo Torriani, sede di Confindustria Udine, avrà luogo una conferenza stampa di presentazione, nel dettaglio, di questa iniziativa pilota a livello regionale nella raccolta di generi di prima necessità. Interverranno, tra gli altri: Milena Maria Cisilino, presidente del Comitato Cri Fvg; Laura Zorzetto, responsabile tecnico regionale dell’area Supporto e inclusione sociale Cri Fvg; Fabrizio Santelena Cicero, coordinatore Despar Fvg, e Tiziana Pituelli, responsabile marketing Despar Fvg.

All’iniziativa, intitolata “Una regione a raccolta”, parteciperanno anche gli Alpini delle sezioni ana di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Cividale del Friuli e Palmanova, gli scout dell'Agesci di Spilimbergo e i Volontari dell'Auser della Bassa Friulana. Il progetto rientra nelle strategie di tessitura della rete sociale che si deve sempre più rafforzare anche grazie al connubio tra Volontariato e Impresa.

La Croce Rossa del Friuli Venezia Giulia è infatti impegnata da tempo assieme a istituzioni, enti, imprese e altre associazioni (tra cui Confindustria Udine, con il cui Gruppo Alimentari e Bevande ha avviato una sinergia nel 2012 e siglato nel 2016 anche un protocollo d’intesa per la fornitura a prezzi di vantaggio di generi di conforto da distribuire alle persone bisognose della Provincia) a dare una risposta alle richieste d’aiuto provenienti dalle tante persone che vivono nella nostra regione in uno stato di disagio-bisogno.

Solo a titolo esemplificativo, la Croce Rossa del Friuli Venezia Giulia, tramite l’azione coordinata dal Comitato Cri Fvg con i 9 Comitati territoriali Cri e le 32 sedi periferiche Cri, nell’anno 2018 ha prestato servizio diretto nei confronti di 15.502 assistiti, sviluppando sul Territorio regionale: 20 sportelli Cri di distribuzione di generi di prima necessità; sei sportelli sociali di supporto generalizzato alla povertà; due Unità di Strada Cri operanti a favore delle “Persone senza dimora”; due Safe Point Cri a supporto dell’inclusione sociale; un dormitorio stabile per le Persone senza dimora al quale se ne aggiungono altri due secondo esigenza durante l’emergenza freddo dei mesi invernali; tre Ambulatori Etici a favore delle Persone in difficoltà; un centralino Cri 040-313131 per servizio pasti a domicilio, accompagnamenti e supporto vulnerabilità. Inoltre i Comitati territoriali Cri collaborano con tre “Empori della Solidarietà” e “Mense Solidali” inter associative.

L’iniziativa “Una regione a raccolta” coincide con l’avvio della Settimana della Croce Rossa, che vede nell’8 maggio la ricorrenza della Giornata Internazionale della Croce Rossa. Durante questo periodo ci saranno diverse manifestazioni su tutto il territorio regionale per far conoscere meglio la Cri e il suo impegno sul territorio, non solo nel campo sociale ma anche della Protezione Civile, della protezione della salute, del volontariato giovane e della diffusione del Diritto internazionale umanitario.